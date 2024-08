Binance a-t-elle gelé les fonds de Palestiniens sur demande d'Israël ?

Depuis hier, Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, est au centre de l'attention après qu'elle ait été accusée d'avoir gelé les fonds de citoyens palestiniens.

C'est Ray Youssef, le PDG de l'exchange de Bitcoin en pair à pair NoOnes et cofondateur de Paxos qui a sonné l'alerte en premier sur X, indiquant que Binance avait gelé les fonds de « tous les Palestiniens » sur demande d'Israël, alors que le conflit entre les 2 États continue :

Binance has seized all funds from all Palestinians as per the request of the IDF. They refuse to return the funds. All appeals denied.

Your funds are SAFU at @noonesapp tho.

In accordance with the authority delegated to me by the Minister of Defense, according to Section 61(a)… pic.twitter.com/RYlsFmlh2i

— Ray Youssef (@ray_noOnes) August 26, 2024