États-Unis : un cofondateur de Tornado Cash a été arrêté, un autre a pris la fuite

Un an après les premières sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) à l’encontre du mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash, le feuilleton continue avec l’inculpation 2 des cofondateurs par le Department of Justice (DoJ) des États-Unis.

Les personnes concernées sont Roman Storm ainsi que Roman Semenov, tous deux visés par 3 chefs d’accusation :

Les deux premières accusations font chacune encourir jusqu’à 20 ans de prison et 5 ans pour la troisième. Tandis que Roman Storm a été arrêté mercredi dans l’État de Washington, Roman Semenov, un ressortissant russe, est déclaré en fuite.

Ces poursuites judiciaires interviennent une semaine après que le juge Robert Pitman a statué en défaveur d’une action civile tentant de faire valoir que les sanctions contre Tornado Cash n’étaient pas du ressort du Department of the Treasury. Cela a alors acté le fait que le protocole pouvait être considéré comme une entité bien identifiée et pouvait être poursuivi en justice.

Compte tenu de sa fuite, Roman Semenov a été placé sur la liste Specially Designated Nationals (SND) de l’OFAC. De son côté, l’intéressé a partagé un tweet cette nuit, appelant aux dons pour aider à la défense des développeurs du protocole :

You can help defending the right to privacy and the right to publish code by donating for the legal defense of the developers of @TornadoCash at https://t.co/KcLWwF7QwR

— Roman Semenov 🇺🇦 🌪️ (@semenov_roman_) August 24, 2023