La famille Trump investit dans Sei Network avec son projet crypto

Ce week-end, le projet crypto World Liberty Financial (WLFI) a investi dans le token de Sei Network. Faisons le point sur ce nouvel achat.

World Liberty Financial investit dans Sei Network

Nous l’avons vu à plusieurs reprises ces derniers mois, le projet crypto de la famille Trump World Liberty Financial (WLFI), ajoute régulièrement divers tokens de l’écosystème à sa trésorerie.

D’après les données de l’outil d’analyse on-chain d’Arkham, le dernier investissement en date a été fait dans le SEI de Sei Network, et ce, à hauteur de près de 4,9 millions de tokens pour un peu moins de 756 000 dollars :

Investissement dans le token SEI par World Liberty Financial

👨‍🏫 Qu'est-ce que Sei Network ?

Alors que cet achat a eu lieu samedi, le SEI a vu son prix passer de moins de 0,16 dollar à plus de 0,18 dollar. Aujourd'hui, l'actif s'échange à 0,176 dollar.

À ce jour, les avoirs en cryptomonnaies de World Liberty Financial s'élèveraient à 102,3 millions de dollars, dont 25 % seraient de l'USDC, et notamment une part égale à 13 % pour l'ETH et le wBTC :

Aperçu des investissements de World Liberty Financial

👉 Sur le même sujet — Le projet crypto « de Donald Trump » propose un airdrop de son stablecoin USD1 — Qui sera éligible ?

Selon une récente analyse de Lookonchain sur X, World Liberty Financial serait à ce jour en pertes latentes de près de 146 millions de dollars, à travers ses investissements dans 11 tokens différents.

Sources : Arkham, X

