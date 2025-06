La crypto SEI explose de +80 % : simple pump ou début d’une vraie tendance ?

Alors que le monde entier retenait son souffle il y a encore quelques jours concernant les tensions au Moyen-Orient, le marché crypto a une nouvelle fois été mis à rude épreuve.

Le Bitcoin, fidèle à sa réputation de réserve de valeur, n'a que peu subi cette tension sur ses cours. Néanmoins, concernant la plupart des altcoins déjà malmenés, la situation n'a en rien arrangé les choses :

Graphique du Total 3 par rapport au BTC, en données mensuelles

L'indice présenté dans le graphique ci-dessus est un Total 3 (qui exclut par défaut les capitalisation du BTC et de l'Ether) affiné en excluant les capitalisations des 2 principaux stablecoins que sont l'USDT et l'USDC.

Bien que la tendance soit à la baisse pour la plupart des altcoins, le prix du token SEI a explosé à la hausse au cours des 7 derniers jours, avec la performance exceptionnelle de + 82 % :

Graphique représentant le prix du SEI, en données 4 heures

Nous nous sommes donc interrogés sur les potentielles raisons de la surperformance du SEI par rapport au marché des altcoins.

Il semble qu'un catalyseur de qualité institutionnelle ait pu jouer un rôle prépondérant dans la hausse du SEI. En effet, la blockchain Sei a été récemment présélectionnée pour participer au programme pilote du stablecoin du Wyoming (le stablecoin WYST).

Sei Network has been selected by the Wyoming Stable Token Commission as a candidate blockchain for WYST 🇺🇸

WYST is the first fiat-backed stablecoin issued by a U.S State and will be deployed using @LayerZero_Core.

The updated candidate list is publicly accessible on The… pic.twitter.com/a2PV26bHyR

— Sei 🔴 (@SeiNetwork) June 19, 2025