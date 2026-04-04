La résilience géopolitique de Bitcoin signe-t-elle la fin du bear market cyclique ? L'analyse de Vincent Ganne

Le Bitcoin surperforme depuis la guerre contre l'Iran déclenchée il y a 1 mois mais il est peu probable que le bear market soit terminé. Découvrez l'analyse de Vincent Ganne sur la situation.

Le Bitcoin surperforme depuis 1 mois

Quelle résilience ! Alors que la majorité des traders ne donnaient pas cher de la peau du Bitcoin avec le déclenchement des opérations militaires contre l'Iran le 28 février dernier et le considéraient comme le meilleur actif à short pour profiter de l'aversion au risque, ce dernier a largement fait mieux que le marché des actions et les métaux précieux en bourse.

La performance relative du prix du Bitcoin par rapport aux métaux précieux est remarquable ; ces derniers ont chuté en bourse avec une performance de -22 % pour l'argent et -12 % pour l'or depuis le 28 février dernier.

Le graphique ci-dessous expose la performance d'une sélection d'actifs financiers depuis le cours de la clôture du vendredi 27 février et le cours du bitcoin est stable depuis 1 mois.

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Mais cette résilience n'est pas la fin du marché baissier cyclique

Cette résistance du cours du Bitcoin et des altcoins en général amène certains analystes à penser que le marché baissier cyclique du BTC pourrait être déjà terminé avec la chute à 60 000 dollars le 26 février dernier.

Même si cette idée est très plaisante, elle est encore peu probable au stade actuel. Une chose est certaine, c'est cette année 2026 qui verra le point bas final du marché baissier cyclique, mais que ce soit en termes de temps ou de prix, il manque probablement encore un dernier drawdown pour revenir massivement à l'achat sur le BTC et les alts.

Si l'on continue de suivre les enseignements du cycle de 4 ans, un bottom final établi en février à 60 000 dollars ne colle pas :

C'est davantage au second semestre de cette année 2026 que le point bas final est attendu, précisément entre les mois d'août et d'octobre 2026

En termes de drawdown depuis le record historique, les 60 000 dollars sont un peu hauts pour correspondre à un prix de fin final de bear market et cela est mis en évidence par plusieurs approches techniques et d'analyse on-chain.

Voici donc quatre approches qui défendent davantage la zone des 55 000 $ pour trouver plus tard dans l'année la fin du bear market du Bitcoin qui reste actif tant que le marché se maintient sous la moyenne mobile à 200 jours.

Le Bitcoin CVDD qui est (de loin) l'indicateur on-chain le plus précis de toute l'histoire du bitcoin pour trouver le bottom du bear market cyclique et qui se situe actuellement à 48 000 $

Le Bitcoin Realized Price, le prix moyen d'achat les détenteurs de BTC et qui se situe actuellement autour des 54 000 $

La loi de puissance (power law) qui est une approche mathématique de l'évolution du cours du bitcoin et dont la représentation via le « quantile modèle » donne une zone de point bas final autour de 55 000 $

Et enfin le coût de production moyen par bitcoin qui met en évidence la zone des 50/60 000 $ pour le point bas final

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In fine, il semble que ce soit davantage le second semestre 2026 et la zone de prix des 50 000 $ qui verront la fin du marché baissier cyclique.

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