Bitcoin (BTC) : ça passe ou ça casse ? Analyse on-chain avec Prof. Chaîne

Alors que la rentabilité à court terme se dégrade, des tensions géostratégiques majeures alimentant le ralentissement identifié en début juin. La zone de prix comprise entre 103 000 $ et 98 000 $ apparaît comme le support majeur séparant le marché d'une correction plus profonde.

Essoufflement du marché crypto ?

Bonjour à toutes et à tous. Alors que le cours du Bitcoin s'apprêtait à explorer de nouveaux sommets il y a peu, le ralentissement identifié en début juin se poursuit, alimenté par des tensions géostratégiques majeures.

Aujourd'hui, nous analysons les dynamiques de marché à court terme afin de jauger l'état d'avancement du cycle haussier actuel et d'identifier les potentiels risques auxquels le cours du BTC fait face.

Figure 1 : Prix quotidien du BTC

Vision à court terme

Le pourcentage d'offre en profit des STH a dépassé 95 % entre mai et juin 2025, indiquant un état de forte rentabilité de leurs avoirs, avant de chuter au cours de la récente correction. Il se situe maintenant aux alentours de sa moyenne historique (50 - 55%).

Cela indique que, malgré une baisse minime du BTC depuis son nouvel ATH de 111 000 dollars, près de la moitié des STH sont en perte lorsque le prix plonge sous les 105 000 dollars.

Nous pouvons en conclure qu'une part importante de l'offre des STH a dû être accumulée entre 105 000 et 110 000 dollars.

Figure 2 : Pourcentage d'offre en profit des STH

La distribution des prix d'achat des BTC acquis par les STH (UTXOs âgés < 155 jours) permet de vérifier cette hypothèse.

Avec plus d'un million et demi de BTC acquis par les STH entre 103 000 et 106 000 dollars, il semble effectivement qu'une part importante de l'offre des STH a été accumulée proche des récents sommets.

La rentabilité de cette offre se trouvant menacée lorsque le cours du BTC chute sous les 103 000 dollars, cette zone représente un pivot majeur pour l'état psychologique des investisseurs à court terme.

Si le marché venait à évoluer sous cet amas d'accumulation durant plusieurs jours, les probabilités que les STH accentuent leur pression de vente et leur prise de perte augmenteraient de manière préoccupante.

Cela constituerait la première étape d'une correction à plus grande échelle et d'une inversion de la tendance initiée entre avril et mai 2025.

Figure 3 : STH-URPD

Le ratio STH-SOPR mesure la rentabilité des BTC dépensés par les STH chaque jour et est reconnu pour être un excellent indicateur du momentum d'une tendance à court terme.

Si les valeurs du STH-SOPR sont restées positives entre avril et mai, avec des rebonds sur 1 indiquant une tendance haussière robuste, l'indicateur a entamé un ralentissement progressif, indiquant que la rentabilité des dépenses est de plus en plus faible.

Les récentes incursions du prix sous les 105 000 dollars ont même enregistré des valeurs inférieures à 1, indiquant que les pertes à court terme commencent à se manifester aux alentours de ce niveau.

Le momentum haussier du marché semble dégradé et cette dynamique n'est pas sans rappeler la transition délétère qui a eu lieu en début d'année.

Bien que le prix parvienne encore à se maintenir à des niveaux viables pour le moment, la prudence est de mise car nous nous trouvons aux portes d'une nouvelle tendance baissière.

Figure 4 : Ratio STH-SOPR

La mesure du pourcentage d'offre des STH dépensé en profit / perte nous offre de précieuses informations sur leurs comportements.

Les hausses de janvier - février 2024, puis novembre - décembre 2024 ont engendré des dépenses en profit dépassant 0,038 % de l'offre totale des STH, signalant un comportement de prise de profit statistiquement élevé. Pour autant, aucune pression de vente majeure n'a été exprimée au cours de la récente reprise.

Le même constat s'impose : les investisseurs à court terme ne souhaitent pas dépenser leurs avoirs à de tels prix, notamment car leur coût de base est trop proche des derniers sommets locaux.

Nous retrouvons ainsi une formation de marché dite « top heavy », où les achats récents des investisseurs à court terme sont effectués trop hauts et risquent d'être menacés très vite en cas de correction.

Cette structure est un catalyseur majeur des dynamiques baissières, le risque de correction planant déjà dans l'esprit des derniers entrants qui n'hésiteront pas à liquider leur position si le cours du BTC chute en dessous de leur prix d'achat.

Figure 5 : Pourcentage d'offre des STH dépensé en profit / perte

En cas de correction avérée, le graphique suivant nous montre les niveaux de prix auxquels le marché a le plus de chances de réagir sur le court terme.

Historiquement, ce canal de prix à court terme encadre le cours du BTC dans les tendances haussières comme dans les tendances baissières.

Les niveaux importants à surveiller sont :

le coût de base moyen des STH, à 98 000 dollars. Il représente la frontière est les tendances haussières et baissières à court terme et a servi de support au cours des dernières 48 heures ;

la bande statique basse du canal, à 76 000 dollars. Elle représente le prix associé aux capitulations maximales des investisseurs à court terme, qui peut parfois représenter l'ultime rempart avant un marché baissier de plusieurs mois.

Figure 6 : Canal de prix à court terme du BTC

Synthèse de cette analyse on-chain sur le BTC

Alors que la rentabilité à court terme se dégrade, la zone de prix comprise entre 98 000 et 103 000 dollars apparaît comme le support majeur séparant le marché d'une correction plus profonde des prix.

Des tensions géostratégiques majeures alimentant le ralentissement identifié en début juin, il est difficile d'estimer avec précision le sort que le marché du BTC nous réserve dans les semaines à venir.

Si le momentum haussier reste préservé pour le moment, il en faut désormais peu pour mettre à l'épreuve la conviction des derniers entrants, dont les coûts de base se situent trop proches des récents sommets locaux.

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

