Sei Network et Xiaomi s'associent pour lancer un wallet intégré aux nouveaux smartphones

Dès l'année prochaine, une application de wallet Sei Network sera nativement installée sur les nouveaux smartphones Xiaomi. Quels sont les détails de cette intégration ?

Sei Network va proposer au wallet natif aux smartphones Xiaomi

L'adoption des cryptomonnaies par le grand public passe par bien des façons, et cela commence par une simplification de l'expérience utilisateur. C'est ce que tente de faire Sei Labs, l'entité derrière la blockchain Sei Network, à travers son nouveau partenariat avec Xiaomi. En effet, les nouveaux téléphones de cette marque seront nativement équipés d'un wallet Sei, à l'exception des appareils vendus en Chine continentale et aux États-Unis.

Pour Jeff Feng, le cofondateur de Sei Labs, cela réinvente la manière dont « des milliards d'utilisateurs interagiront avec les actifs numériques au quotidien », tandis que pour Jay Jog, un autre cofondateur, cela devrait encourager l'adoption :

Nous passons d'un monde où la crypto est quelque chose qu'il faut trouver, à un monde où elle s'impose à nous. Avec une finalité inférieure à 400 ms et la capacité de traiter des milliers de transactions par seconde, l'infrastructure de Sei est idéalement positionnée pour répondre aux exigences des applications grand public.

Pour faciliter son utilisation, le wallet utilise le calcul multipartite sécurisé (MPC), plutôt que de recourir à la seed phrase habituelle, faisant notamment appel à une utilisation des identifiants Google et Xiaomi.

En outre, cette intégration doit permettre à l'avenir de démocratiser les paiements avec des stablecoins natifs de la blockchain Sei, comme l'USDC, en offrant aux clients la possibilité d'acheter des produits Xiaomi tels que des smartphones ou des véhicules électriques avec ceux-ci.

En premier lieu, cette intégration de cette nouveauté est prévue au deuxième trimestre 2026, d'abord à Hong Kong et dans l'Union européenne, avant de s'étendre à d'autres juridictions.

Si l'initiative doit être saluée, sa portée réelle ne pourra toutefois être réellement mesurée que plus tard. Tout d'abord, les acquéreurs d'un nouveau smartphone ne prêtent pas nécessairement attention aux applications nativement installées, tandis que l'envergure de l'écosystème Sei Network reste limitée à ce jour, par exemple avec seulement 215 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) en finance décentralisée (DeFi), selon les données de DefiLlama.

Concernant le prix du token SEI, l'impact de la nouvelle semble plutôt limité, compte tenu du fait que l'actif s'échange pour un peu moins de 0,14 dollar l'unité, en hausse de 0,9 % sur 24 heures. Affaire à suivre en 2026.

Source : Communiqué de presse

