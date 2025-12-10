La France ne figure pas dans le top 20 des pays qui mènent l'adoption crypto

Un rapport complet sur l’adoption des cryptomonnaies vient de paraître, afin de dresser un état des lieux détaillé au niveau mondial, mais également d’identifier les pays les plus actifs dans le domaine. Singapour et les États-Unis arrivent en tête, alors que la France ne figure même pas dans le top 20.

Singapour : champion mondial de l'adoption crypto

Malgré une évolution évidente au cours des années, l'adoption des cryptomonnaies reste une donnée difficile à déterminer avec exactitude du fait de la prise en compte nécessaire de nombreux paramètres, comme la population et les pays concernés ou les cas d'usages impliqués.

Face à ce constat, la plateforme Bybit s'est associée à la structure d'analyse DL Research afin de publier le World Crypto Rankings 2025. Un rapport complet qui tente de dresser un état des lieux précis de la situation sur l'année écoulée en se basant sur 4 piliers essentiels : la pénétration des utilisateurs, l’usage transactionnel, la maturité institutionnelle et la pénétration culturelle.

Le but ? déterminer un score pour chaque pays afin de mesurer « comment ils performent par rapport à leurs pairs ». Une manière de voir quels territoires sont à l'avant-garde de cette tendance, en fonction de leur taille, de leur revenu et de leur contexte.

Sans surprise, les États-Unis arrivent sur le podium en prenant la seconde place de ce classement, derrière Singapour qui enregistre le meilleur score global de l'année. La troisième place revient quant à elle à la Lituanie « grâce à son infrastructure de licences et à son rôle de porte d’entrée européenne sous MiCA ».

Top 10 des pays avec le meilleur score d'adoption crypto

La position de Singapour s’explique par sa clarté réglementaire, ses cadres de licences et son influence institutionnelle internationale. Les États-Unis combinent profondeur des marchés de capitaux, forte pénétration retail et visibilité culturelle élevée.

La France pointe à la 22e place

Même si certains pays européens s'imposent dans le top 10 de ce rapport — comme la Lituanie, la Suisse, l'Irlande ou l'Estonie — la France reste une grande absente, malgré sa forte population et son économie importante. Elle n'arrive même pas à s'imposer dans le top 20 de ce classement, où figurent pourtant l'Ukraine (12), le Royaume-Uni (14), l'Autriche (15), la Pologne (16) et l'Allemagne (19).

Pourtant, le rapport de Bybit et DL Research reconnaît que « la France et l’Allemagne progressent grâce à leur intégration à la finance traditionnelle ». Mais cela ne permet pas de prétendre au mieux que la 22e place, entre le Portugal (21) et la Nouvelle Zélande (23).

La France affiche un usage transactionnel solide (11e) et une préparation institutionnelle en amélioration (30e), mais la pénétration auprès des utilisateurs reste relativement faible (41e). La pénétration culturelle (15e) progresse, avec un intérêt croissant pour l’éducation et la recherche en ligne ; toutefois, l’adoption par le grand public demeure inégale malgré une attention institutionnelle de plus en plus forte.

Malgré tout, ce rapport reste optimiste puisqu'il pointe « une adoption en hausse et une clarté réglementaire croissante » sur le territoire français. D'autant plus depuis la mise en place du cadre réglementaire européen MiCA vis-à-vis duquel une « participation active » apparaît comme un point positif.

Source : World Crypto Rankings 2025

