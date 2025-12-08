Crypto : 50% des jeunes américains en veulent pour Noël

L’adoption des cryptomonnaies ne cesse de gagner du terrain. Toutefois, certaines générations sont plus susceptibles d’y participer activement, comme par exemple les membres de la Gen Z qui les plébiscitent largement comme cadeaux de Noël en cette fin d’année, et ce ne sont pas les seuls.

Cryptomonnaies et IA pour les fêtes de fin d'année

L'adoption des cryptomonnaies dépend de nombreux facteurs, comme par exemple leur inscription actuelle au sein de la finance traditionnelle, la situation géopolitique et/ou réglementaire à laquelle leurs détenteurs sont exposés, mais également la génération concernée.

Un dernier point une nouvelle fois mis en avant dans une récente étude menée aux États-Unis par le géant du paiement Visa, afin d'estimer l'évolution globale des comportements à l'arrivée des fêtes de Noël, cela qu'il s'agisse des cadeaux privilégiés ou du moyen de sélection employé pour les sélectionner et les acheter.

Cette étude met notamment en lumière ce que Visa identifie comme « un changement générationnel dans les comportements de consommation, ainsi que des tendances émergentes en matière de paiement pour cette saison des fêtes ».

Au programme : une adoption de l'intelligence artificielle (IA) et des outils numériques opérée à « une vitesse remarquable ».

Cette saison des fêtes marque un tournant dans la manière dont les Américains achètent et offrent des cadeaux. Les consommateurs intègrent de plus en plus des technologies comme l’IA et les cryptomonnaies dans leurs traditions de fin d’année.

La Gen Z veut de la crypto sous le sapin

Comme bien souvent dès qu'il est question de cryptomonnaies, la génération Z (Gen Z) — née entre la fin des années 1990 et le début des années 2000 — apparaît aux avant-postes de leur adoption, en parallèle d'une utilisation de l'IA qui pour le coup ne connaît pas ce type de frontière générationnelle, puisque près de la moitié des Américains en font désormais usage « pour améliorer leur expérience d’achat ».

En ce qui concerne les cryptomonnaies le changement s'opère plus du côté de leur apparition confirmée « comme option de cadeau légitime » et appréciée, avec des membres de la Gen Z visiblement bien décidés à « mener une réinvention profonde du commerce » dans le domaine.

Une mutation orientée vers le numérique (digital first) qui positionne les cryptomonnaies comme un choix de cadeau très prisé pour la fête de Noël auprès de plus d'1 acheteur américain sur 4 en moyenne, soit environ 28 %. Ce chiffre explose à 45 % pour la Gen Z, mais représente tout de même 34 % pour la génération précédente des Millennials.

La Gen Z américaine veut de la crypto pour Noël

En parallèle, Visa mentionne également une préférence pour les wallets numériques en hausse, avec 1 consommateur sur 5 qui préfère leur usage. Encore une fois la Gen Z s'impose en tête de cette dynamique, avec 36 % de ses membres qui affirment préférer ce moyen de paiement aux cartes physiques traditionnelles.

Autres faits marquants de cette étude, environ 10 % des acheteurs interrogés estiment que « les stablecoins domineront d'ici 2030 », tandis que 28 % s’attendent à une hausse de leur usage dont l'échéance se situe en 2035.

Source : Visa

