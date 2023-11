Inflation en France : net ralentissement en novembre, mais l'alimentaire est encore sous tension

Enfin un ralentissement net ? C’est le message que le gouvernement retient sur les chiffres provisoires de l’Insee, qui viennent d’être publiés ce jour :

Ce sont les secteurs des services et de l’énergie qui ont principalement porté ce ralentissement, en particulier dans les transports :

Progression de l’inflation en France en novembre

Depuis un pic à 6,3% en février dernier, on assiste à une nette tendance baissière, qui devrait continuer selon les prévisions. Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, s’est félicité de cette évolution au micro de France Inter :

Le secteur de l’alimentaire, qui est une des préoccupations majeures des foyers français, est cependant le seul à ne pas ralentir, toujours selon les chiffres de l’Insee :

Il faut rappeler que les négociations commerciales entre industriels et distributeurs seront avancées à janvier prochain. Hier, quatre associations de consommateurs françaises ont cependant publié une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Dans celle-ci, elles dénoncent les marges excessives appliquées aux produits alimentaires :

« Aujourd’hui, avec l’inflation, les produits les plus sains, dont les fruits et les légumes, deviennent de plus en plus inaccessibles pour des millions de personnes. C’est inadmissible. »