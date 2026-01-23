Du Bitcoin pour préparer sa retraite ? Cette compagnie d'assurance lance un produit innovant

Pour permettre à ses clients de s'exposer à Bitcoin en vue de leur retraite, Delaware Life Insurance Company a lancé un nouveau produit. Que faut-il savoir ?

Bitcoin intègre l'offre de cette assurance retraite

Avec un système de retraite par capitalisation, les États-Unis encouragent leurs citoyens à investir dans des produits financiers censés s'apprécier avec le temps. Dans cette optique, les compagnies d'assurances proposent divers produits pour lesquels nous constatons de plus en plus de possibilités de s'exposer à Bitcoin (BTC).

Dans ce contexte, Delaware Life Insurance Company, une filiale de la société Groupe 1001, a dévoilé cette semaine l'intégration d'un indice de BlackRock permettant d'investir indirectement sur le BTC.

En l'occurrence, l'indice en question est le BlackRock US Equity Bitcoin Balanced Risk 12 %. En matière d'allocation, ce produit est actuellement composé à 51,33 % de cash, 36,51 % d'action à travers l'ETF iShares Core S&P 500 et 12,17 % de BTC via l'ETF IBIT.

Colin Lake, le PDG de Delaware Life Marketing, a salué cette collaboration avec BlackRock :

Nous sommes fiers de nous associer à BlackRock et d'être le premier assureur à proposer une exposition aux cryptomonnaies via une rente indexée fixe. Face à l'évolution constante du secteur de la planification de la retraite, nous innovons sans cesse et avec discernement pour répondre aux besoins des professionnels de la finance et de leurs clients. Nos rentes indexées fixes offrent ce que les investisseurs d'aujourd'hui recherchent : des opportunités de croissance et une protection optimale.

En parallèle de l'écriture de ces lignes, l'ETF IBIT de BlackRock affiche 115,99 milliards de dollars d'actifs sous gestion, tandis que le prix du BTC est de 88 980 dollars, en baisse de 1,1 % sur les dernières 24 heures.

