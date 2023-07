Top & flop des performances des cryptos en juillet 2023

Le mois de juillet n'aura pas été particulièrement prolifique pour le marché des cryptomonnaies, avec un Bitcoin (BTC) qui recule de 3,3% et flirte toujours avec la résistance des 30 000 dollars. Voyons ensemble le top et flop de juillet 2023, à savoir les plus grosses et les pires performances des cryptomonnaies sur les 30 derniers jours.

Le TOP 3 des plus grosses hausses en juillet

Après un mois de juin en nette hausse (+12%), le cours du Bitcoin (BTC) s'est de nouveau heurté à la résistance des 30 000 dollars et recule quelque peu en juillet (-3,3%). Certains altcoins ont réussi à tirer leur épingle du jeu et ont grimpé, à contre-courant du marché. Voyons ensemble les 3 plus grosses performances de juillet.

Compound (COMP) : +67%

Avec une performance de 67% en l'espace de 30 jours, le COMP de Compound se situe à la troisième position du classement des cryptomonnaies ayant le plus performé en juillet. Cela s'inscrit dans la continuité d'une hausse entamée au début du mois de juin, permettant au COMP de passer d'environ 30 dollars à plus de 70 dollars à l'heure actuelle.

Compound est l'un des principaux protocoles de finance décentralisée (DeFi) et il permet à quiconque de prêter ou d'emprunter des cryptomonnaies à des taux particulièrement intéressants. Lancé autour de 2017, l'actif a déjà connu plusieurs alternances de marchés haussiers et baissiers et n'est pas parmi les protocoles sujet à le plus d'engouement des investisseurs.

Parmi les raisons pouvant expliquer ce soudain regain d'intérêt ; le retour des whales sur le projet ou encore une hausse du nombre d'utilisateurs. Plus vraisemblablement, cela pourrait venir du projet « Superstate », une nouvelle société visant à créer des fonds d'obligations d'État à court terme en utilisant la blockchain Ethereum, dont le dossier a été récemment soumis à la SEC (régulateur américain).

👉 Plus d'informations sur Compound (COMP), l'un des piliers de la DeFi

Découvrir Zengo

Maker (MKR) : +71%

En deuxième position de ce classement des cryptos les plus performantes de juillet 2023, on retrouve Maker (MKR) dont la hausse s'élève à 71%. Depuis le 12 juin, et un prix de 619 dollars, le MKR a enchainé 7 semaines d'affilée dans le vert et avoisine désormais les 1200 dollars.

De la même manière, MakerDAO est l'un des plus importants protocoles de finance décentralisée avec plus de cinq années d'ancienneté. Il est notamment à l'origine du stablecoin décentralisé DAI, un incontournable pour les utilisateurs de la DeFi.

L'origine de cette hausse est difficile à déterminer. Cela pourrait venir des premières informations parues au sujet de « EndGame », le nouveau projet du fondateur de Maker visant à revoir totalement la structure du protocole pour le rendre plus décentralisé. Une autre piste serait l'achat récent de 1,2 milliard de dollars de bon du Trésor américain pour diversifier sa trésorerie et assurer plus de résilience.

👉 Pour aller plus loin – Apprenez-en plus sur MakerDAO et son stablecoin DAI

Générez des intérêts sur vos crypto-monnaies avec Meria

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

XDC Network (XDC) : +89%

Pour terminer ce classement, nous retrouvons XDC Network (XDC) et une hausse de 89% au cours du mois de juillet. Moins connu que les deux précédents actifs dont nous avons parlé, le XDC est pourtant à la 55ème position des cryptomonnaies les plus capitalisées avec 830 millions de dollars de market cap.

À la fin du mois de juin, XDC Network a noué un partenariat stratégique avec la holding financière SBI, basée à Tokyo. Cette collaboration avait pour objectif d'étendre la présence de XDC au Japon, un pays dont l'intérêt pour la technologie blockchain est de plus en plus important.

👉 Suivez le cours du XDC Network (XDC) sur l'outil de Cryptoast

La plateforme de référence pour acheter et trader plus de 600 cryptos 10% de réduction sur vos frais avec le code ZWUFE2S1 ?

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Le TOP 3 des pires chutes en juillet

Fantom (FTM) : -17,7%

De plus en plus compliqué pour le FTM de Fantom, qui imprime une nette baisse de 17,7% au cours du mois de juillet. L'actif évolue actuellement autour de 0,25 dollar, bien loin des sommets connus au cours du précédent bullrun à 3,25 dollars l'unité.

Pour de nombreux analystes, le FTM fait partie de cette longue liste de cryptomonnaies qui risquent de ne pas revoir leurs sommets historiques. Et pour cause, après le départ précipité d'Andre Cronje, le célèbre fondateur de la blockchain Fantom, les mauvaises nouvelles se sont succédé. La dernière en date : un hack à 126 millions de dollars pour le protocole Multichain sur Fantom.

👉 Tout comprendre sur Fantom (FTM), une plateforme de smart contract orientée vers la DeFi

Rocket Pool (RPL) : -20%

En deuxième position des actifs ayant réalisé les pires performances du mois de juillet 2023, nous retrouvons le RPL de Rocket Pool. Avec une baisse de 20% en 30 jours, le RPL vient d'enfoncer un support majeur autour des 30 dollars et pourrait bien voir sa chute se prolonger.

Au même titre que les autres cryptomonnaies natives des protocoles de Liquidity Staking, le RPL a connu une phase de croissance significative à l'approche de la mise à jour Shanghai d'Ethereum. Néanmoins, Rocket Pool est celui qui offre le rendement le plus faible aux détenteurs d'ETH : environ 3,3% contre 3,9% pour Lido et 4,4% pour Coinbase.

De plus, le ratio de capitalisation boursière face à la valeur totale verrouillée (TVL) est un indicateur intéressant pour comparer les protocoles de Liquidity Staking. Avec 0,39 pour Rocket Pool et 0,12 pour Lido, le RPL apparait surévalué en comparaison au LDO.

👉 Retrouvez notre analyse - Ethereum : les projets cryptos à surveiller avec la sortie de Shanghai

Des formations certifiantes sur le Web3 Prêt à démarrer votre carrière professionnelle dans le Web3 ?

Radix (XRD) : -27%

Terminons notre classement des pires performances de juillet avec le Radix (XRD) qui imprime une baisse de 27% sur les 30 derniers jours. Pire, l'actif enchaîne un troisième mois consécutif dans le rouge et recule de presque 50% depuis le 1er mai 2023.

Lancé en 2013 par Piers Ridyard, Radix est un projet dont l'histoire est très particulière puisqu'il aura pris pratiquement dix années à se construire et à se structurer. Justement, après une levée de fonds de 10 millions de dollars en mars 2023, Radix a annoncé le lancement de son réseau, son propre langage, son outil de programmation, etc. Tout cela avait engendré une hausse assez exceptionnelle de 150% en quelques semaines.

👉 Pour vous former et vous informer au monde des cryptos, rejoignez Cryptoast Research :

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.