Ethereum : les projets cryptos à surveiller avec la sortie de Shanghai

Avec l'arrivée de la mise à jour Shanghai, le comportement des détenteurs d'Ether (ETH) devrait fortement évoluer. Nous nous attendons à une hausse du nombre d'utilisateurs souhaitant déposer leurs ETH en staking et donc de la popularité des protocoles de Liquidity Staking. Découvrez les projets cryptos à surveiller à l'approche de Shanghai.

Shanghai propulse le Liquidity Staking

Le réseau Ethereum (ETH) n'est plus qu'à quelques semaines de la mise à jour Shanghai, tandis que les solutions de liquidity staking commencent à attirer les regards des investisseurs. Pour rappel, Shanghai permettra aux utilisateurs de retirer leurs Ethers verrouillés sur la Beacon Chain avant The Merge.

En toute logique, ces utilisateurs voudront placer à nouveau leurs ETH en staking. En effet, outre la participation au soutien de la sécurité de la blockchain et à la validation des transactions, cela permet de générer un rendement intéressant d'environ 4 ou 5%.

Mais quelles sont les solutions s'offrant à ces utilisateurs ? La plus évidente serait de suivre le processus de staking ordinaire, consistant à créer son propre noeud de validation en déposant 32 ETH sur la blockchain. Étant donné que les détenteurs d'Ether ne disposent souvent pas des fonds ou de l'expertise technique pour cette option, ils se tournent vers le Liquidity Staking.

Les protocoles les plus connus sont Lido, Rocket Pool ou encore Frax Finance. Leurs avantages sont multiples : ils suppriment la barrière technique d'entrée au staking sur Ethereum, mais surtout ils solutionnent le problème d'illiquidité des tokens verrouillés.

En effet, si on stake des Ethers, alors on ne peut plus les utiliser : ils sont illiquides. Alors que lorsqu'on dépose 1 ETH sur un protocole de Liquidity Staking tel que Lido par exemple, on reçoit en retour 1 stETH. Ce token indique que l'on a bien 1 ETH en staking mais il peut surtout être utilisé dans diverses applications décentralisées.

LDO, RPL, FRX : un potentiel intéressant

À l'heure actuelle, seuls 14% des Ethers sont verrouillés pour contribuer au fonctionnement du réseau, ce qui est beaucoup moins que les autres blockchains. Il y a des éléments qui retiennent actuellement les utilisateurs de participer au staking, notamment la crainte que les tokens bloqués ne puissent jamais être récupérés. Un problème qui sera réglé par Shanghai.

Face à ces éléments, nous pouvons anticiper une hausse du nombre d'utilisateurs désirant staker leurs Ethers. Ainsi, les protocoles de Liquidity Staking pourraient devenir de plus en plus populaires. Que cela soit à cause des nouveaux Ethers libérés, ou des utilisateurs peu aguerris en quête d'une solution simple pour réaliser du rendement sur leurs ETH, ils devraient voir leurs nombres d'utilisateurs croître en 2023.

Hausse de la quantité d'ETH verrouillés en Liquidity Staking

Comme le montre la figure ci-dessus, la tendance s'observe déjà on-chain. Elle se ressent également sur le marché des cryptomonnaies. Alors que le Bitcoin (BTC) enregistre une hausse de 40% sur 2023, les tokens des protocoles de Liquidity Staking impriment des croissances encore plus phénoménales :

Frax Finance (FXS) : 135 % ;

Rocket Pool (RPL) : 94 % ;

Lido DAO (LDO) : 91 %.

Notez que ce sont les tokens de gouvernance de ces protocoles. Leur intérêt est simple, puisqu'ils permettent de recevoir une partie des récompenses du protocole. Ils représentent donc un moyen alternatif pour s'exposer à la tendance à venir du Liquidity Staking.

Source : Dune

