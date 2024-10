Scroll, une blockchain sous perfusion avant l'airdrop de tokens SCR ?

Le layer 2 Scroll a suscité la colère de sa communauté en annonçant à l'avance la date de son snapshot pour l'airdrop de son token SCR. Cette décision inhabituelle, permettant potentiellement à un plus grand nombre de personnes de se qualifier pour l'airdrop en réalisant des transactions sur la blockchain, est perçue comme favorisant les whales au détriment des utilisateurs de la première heure. L'activité sur la blockchain Scroll est-elle organique ou bien uniquement sous perfusion jusqu'à la date du snapshot ?

Une méthode peu commune provoquant la grogne de la communauté crypto

Scroll, une blockchain de type zk-rollup agissant en tant que layer 2 de la blockchain Ethereum, a récemment annoncé sur le réseau social X le futur lancement de son token, le SCR, en même temps que l'annonce de son airdrop.

Cependant, l'annonce de Scroll a quelque peu créé la surprise, le layer 2 ayant annoncé à l'avance la date de snapshot pour être éligible à son airdrop. Un procédé peu habituel, ce dernier incitant le grand public à profiter de la distribution de tokens au détriment des utilisateurs de la première heure.

Un constat à tempérer toutefois, les critères d'éligibilité à l'airdrop demeurant inconnus à l'heure de l'écriture de ces lignes. Effectivement, ces derniers pourraient par exemple prendre en compte la date de la première transaction sur Scroll, ce qui exclurait les derniers arrivants.

Quoi qu'il en soit, cette méthode peu commune a en tout cas provoqué la grogne des utilisateurs de la première heure, ces derniers se sentant lésés par rapport à la situation.

De plus, le token SCR sera lancé en avant première via le launchpool et le Pre-market de Binance ce qui a alimenté le mécontentement de la communauté crypto. En effet, les participants à ce service du célèbre exchange de cryptomonnaies se partageront 5 % de la supply soit seulement 2 % de moins que l'allocation réservée au premier airdrop du projet, cette dernière étant fixée à 7 %.

Ainsi, les whales pourraient avoir un avantage non négligeable par rapport aux utilisateurs de la première heure de Scroll ce qui a participé a alimenter le mécontentement des utilisateurs du layer 2 sur les réseaux sociaux.

L'activité sur Scroll a fortement augmenté depuis l'annonce du snapshot

Depuis l'annonce controversée du snapshot à venir, l'activité sur la blockchain Scroll a fortement augmenté.

Plus de 230 000 transactions journalières furent enregistrées la veille de l'annonce pour actuellement près de 530 000 transactions journalières enregistrées quotidiennement, signalant une forte augmentation de l'activité sur Scroll :

Transactions journalières sur la blockchain Scroll

De la même manière, le nombre d'adresses actives quotidiennement sur la blockchain Scroll a presque doublé depuis l'annonce de l'airdrop, passant de plus de 50 000 à près de 100 000 adresses actives quotidiennement.

Depuis cette fameuse annonce, les frais, représentés ci-dessous par la courbe bleue, ont plus que doublé, passant de 15 000 à 36 000 dollars de frais par jour. Les revenus de la blockchain, représentés par la courbe jaune ci-dessous et généralement liés à ses frais, ont connu une hausse substantielle en passant de 9 000 à 25 000 dollars de revenus par jour, soit une augmentation de près de 180 %.

Frais (en bleu) et revenus (en jaune) de la blockchain Scroll

La valeur totale verrouillée (TVL) de Scroll a augmenté de 160 millions de dollars, passant de près de 740 à plus de 900 millions de dollars depuis cette même annonce :

TVL de la blockchain Scroll

Cette augmentation de la TVL peut être partiellement attribuée au premier protocole en termes de TVL sur la blockchain Scroll : Pencils.

Ce dernier est passé de près de 290 à plus de 406 millions de dollars de TVL depuis l'annonce du futur airdrop de Scroll. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Pencils Protocol représente à lui seul près de 45 % de la TVL de Scroll.

La plateforme Pencils permet de déposer des fonds en crypto et de recevoir un rendement en échange, tout en devenant potentiellement éligible à divers airdrops. Parmi eux, on retrouve ceux de Pencils et de Scroll, notamment en collectant des « Scroll Marks », des badges susceptibles de déterminer l'allocation des futurs airdrops.

Scroll serait-elle sous perfusion avant son airdrop ?

Pencils est actuellement en train de distribuer son propre airdrop, le claim de ce dernier se terminant le 27 octobre. Ainsi, bien que Scroll ait choisi ne délivrer que 7 % de sa supply (sur les 15 % totaux réservés aux airdrops), les incentives utilisées pour encourager les utilisateurs à créer une activité sur la blockchain Scroll seront considérablement réduites après le snapshot annoncé.

L'annonce du snapshot, lequel sera effectué le 19 octobre, a indéniablement créé une forte activité sur la blockchain Scroll. Cependant il convient de remarquer que cette méthode pourrait être à double tranchant. Lorsque la date butoir sera atteinte, de nombreux utilisateurs pourraient alors se détourner de la blockchain Scroll.

En effet, la blockchain Scroll ne dispose pas à ce jour d'application décentralisée (dApp) phare qui pourrait créer de la rétention d'utilisateurs, hormis le protocole Pencils, qui, rappelons-le, effectue en ce moment même son propre airdrop.

Le token de ce dernier, connu sous le ticker DAPP enregistre une baisse de 40 % sur les 30 derniers jours. Pencils étant le protocole phare de Scroll, il est possible que le SCR connaisse le même sort à son lancement.

De plus, la communauté crypto est généralement peu clémente envers les projets effectuant des airdrops considérés comme peu équitables, ce qui peut à première vue sembler être le cas de celui de Scroll.

Sources : DefiLlama, Artemis Terminal

