Après le Bitcoin (BTC), la tokénisation des ressources naturelles – la République centrafricaine fidèle au Web3 ?

La République centrafricaine flirte avec les cryptomonnaies depuis maintenant plusieurs années. Après une (courte) adoption du Bitcoin (BTC) en tant que monnaie légale, et le lancement du projet Sango, c’est au tour des ressources naturelles d’être examinées. Le gouvernement envisage en effet leur tokénisation.

La République centrafricaine explore de nouvelles avenues liées au Web 3

En 2022, la République centrafricaine était devenue le second pays à adopter le Bitcoin (BTC) en tant que monnaie légale. Mais cela avait été de courte durée, et le pays était revenu sur sa décision. Le Web3 continue cependant de susciter l’intérêt du gouvernement. Le « projet Sango » vise à faciliter l’établissement d’entreprises crypto, et il a permis le lancement d’une cryptomonnaie : le Sango Coin.

Une nouvelle initiative envisagée est la « tokénisation » des ressources naturelles du pays. Le projet Sango a partagé sur X un communiqué de presse de la Présidence de la République, qui donne les contours de cette nouvelle initiative :

« La République centrafricaine a entrepris un virage important vers l’adoption d’un système innovant de mobilisation des ressources financières visant à favoriser le développement des communautés locales. Ce virage stratégique passe par l’adoption de la technologie blockchain. »

Faciliter les démarches pour les entreprises crypto

Le président Faustin Archange Touadéra confirme vouloir positionner le pays comme un « participant de premier plan » dans le paysage financier mondial. Et cela passera par la continuation du projet Sango :

« Sous la direction éclairée de Son Excellence, la République Centrafricaine vise à établir un environnement propice à la croissance des entreprises, ce qui vient d’être réalisé par la promulgation de la loi n°23.010 du 24 juillet 2023 régissant la tokenisation des ressources naturelles et foncières en République Centrafricaine. »

En plus de cette initiative, les entreprises bénéficieront de facilités pour leur enregistrement et leur établissement en République centrafricaine. Des permis seront donnés pour les sociétés liées à l’immobilier, à l’agriculture, ainsi qu’à l’exploitation des ressources naturelles et forestières. Le président de la République centrafricaine se montre optimiste quant à ces changements :

« La Présidence de la République considère que cette approche innovante marque une étape décisive dans le cheminement de la Nation centrafricaine vers une croissance économique durable et une prééminence financière internationale. »

Dans les faits, le projet Sango peine à rassembler dans le pays. Alors que le gouvernement faisait porter des espoirs de vente importants sur l’ICO du Sango Coin, elle n’a pas eu le succès escompté. Seules 8 millions de pièces ont été distribuées, sur les 200 millions proposées. La volonté du gouvernement pourrait donc se heurter à un manque d’intérêt de la part des citoyens centrafricains.

Source : Présidence de la République centrafricaine, communiqué

