Favoriser l’inclusion financière en Afrique grâce à Bitcoin, l’objectif de Machankura

En août dernier, nous avions découvert Machankura, un service permettant d’utiliser le réseau Bitcoin (BTC) en Afrique sans connexion Internet. Devant l’ingéniosité de cet outil, Cryptoast a cherché à en savoir plus sur son fonctionnement.

Comme nous l’avions détaillé précédemment, Machankura s’adresse aux pays africains et fonctionne grâce à la technologie de l’Unstructured Supplementary Service Data (USSD). Un code USSD se saisit sur le clavier de son téléphone et permet d’envoyer des instructions directement à son opérateur téléphonique.

Machankura a ainsi mis en place des codes USSD de manière à pouvoir effectuer des actions sur le Lightning Network, la solution de scalabilité de Bitcoin. Cela signifie que même un fameux Nokia 3310 serait en mesure d’être utilisé pour échanger des satoshis.

Ainsi, ce service s’adresse à des personnes pour qui l’accès au Web est limité et se recentre sur la philosophie première de Bitcoin : échanger de la valeur de pair à pair. Dans un premier temps, Machankura cherchera donc à couvrir l’ensemble du continent africain, pour s’étendre par la suite aux zones géographiques où cela est pertinent. Le projet nous a également expliqué que les paiements avec du crédit téléphonique étaient courants en Afrique :

Afin de recharger du crédit mobile grâce à du Bitcoin, Machankura compte sur les services de partenaires comme l’entreprise Bitrefill. Cette possibilité est accessible directement depuis l’application déployée sur ce service USSD :

Ainsi, le service offre aux résidents des pays africains qu’il couvre, une solution complète pour gérer ses finances de manière débancarisée et sans Internet, grâce à Bitcoin.

Pour prendre un exemple, un citoyen sud-africain devra saisir le code suivant sur son téléphone pour accéder aux services de Machankura : *134*382*382#

Pour retrouver la liste des codes USSD, le projet a mis en place une FAQ détaillée.

Après avoir configuré son compte, il sera alors, entre autres, en mesure d’envoyer des satoshis à ses contacts :

Figure 1 : Envoyer des satoshis avec Machankura

Ce système peut également être utilisé par une personne ayant quitté son pays pour mieux gagner sa vie et qui souhaite faire parvenir de l’argent à ses proches. Comme expliqué précédemment, les destinataires pourront ensuite convertir ces satoshis en crédit téléphonique via Bitrefill, afin de s’en servir comme moyen de paiement.

Figure 2 : Acheter du crédit téléphonique avec Machankura

D’autre part, Machankura est un service custodial, ce qui signifie que celui-ci garde l’argent de ses utilisateurs, au même titre qu’une plateforme centralisée. Des frais de 1 % sont ainsi ponctionnés pour chaque transaction. L’équipe du projet nous a expliqué le fonctionnement du service :

« Les utilisateurs peuvent recevoir des satoshis via leur adresse Lightning et cette dernière s’exprime de la manière suivante : “NuméroDeTélépone@8333.mobi”. Techniquement, nous gérons un nœud au nom de nos utilisateurs et nous maintenons les soldes de chaque transaction. Il s’agit donc d’un service de garde sur le Lightning Network et nous maintenons des nœuds pour le compte de nos clients. »

Pour les utilisateurs ne souhaitant pas partager leur numéro de téléphone, ils ont aussi la possibilité de configurer un pseudonyme.

Concernant le nœud de Machankura sur le Lightning Network, celui-ci dispose d’une capacité de 0,537 BTC, ce qui est amplement suffisant pour traiter de nombreuses transactions. Au total, ce sont 14 canaux qui sont reliés à ce nœud.

Toutefois, tout aussi prometteur que soit Machankura, il ne peut, pour l’instant, qu’être qualifié d’expérimentation. En effet, les premières données dévoilées ne montrent qu’une faible adoption, ce qui est normal, compte tenu de la jeunesse du service :

