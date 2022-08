Le bridge cross-chain Nomad subit un hack massif de presque 200 millions de dollars

Une faille d'ampleur a été utilisée massivement cette nuit, aboutissant au drainage de plus de 190 millions de dollars sur le bridge cross-chain Nomad, qui permet d'échanger des tokens entre Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX), Moonbeam (GLMR), Milkomeda C1 et Evmos.

La quasi-totalité des fonds a ainsi été vidée du bridge de façon fulgurante, comme le démontre ce graphique issu des données disponibles sur DefiLlama :

Valeur totale verrouillée (TVL) sur le bridge Nomad

Selon les données on-chain, la première transaction frauduleuse aurait permis à un utilisateur du bridge de retirer 100 wBTC, lesquels valaient 2,3 millions dollars à ce moment-là. La faille s'est ainsi peu à peu ébruitée, permettant à n'importe qui de retirer plusieurs fois un montant identique suite à une faille dans les smart contracts.

Par chance, certaines personnes ont pu se démarquer en retirant un maximum de fonds avant de déclarer qu'ils avaient agi en tant que whitehat afin de protéger les fonds en question, et qu'ils les retourneraient dès lors qu'une adresse de destination fiable leur serait fournie, comme le prouve cette transaction.

Selon un post mortem établi par @samczsun, chercheur chez Paradigm, la faille serait directement issue d'une mise à jour des smart contracts du bridge Nomad.

1/ Nomad just got drained for over $150M in one of the most chaotic hacks that Web3 has ever seen. How exactly did this happen, and what was the root cause? Allow me to take you behind the scenes 👇 pic.twitter.com/Y7Q3fZ7ezm

— samczsun (@samczsun) August 1, 2022