Le hack de Multichain serait-il en réalité un rug pull de l’équipe ?

Alors que 2023 semblait s’annoncer comme une année relativement calme en matière de hack, le bridge Multichain (MULTI) a subi le deuxième plus gros vol de cryptomonnaies de l’année avec une perte de plus de 126 millions de dollars la semaine dernière.

Déjà au moment des faits, quelques doutes avaient été exprimés, et le dernier rapport de la société d’analyse blockchain Chainalysis appuie également la théorie d’un rug pull, sans pour autant l’affirmer avec certitude :

« L’attaque de Multichain est potentiellement due à des clés d’administrateur compromises. Bien qu’il soit possible que ces clés aient été volées par un pirate informatique externe, de nombreux experts en sécurité et autres analystes pensent que cette attaque pourrait être de source interne ou un rug pull, en partie à cause des problèmes récents subis par Multichain. »

👉 Qu’est-ce qu’un rug pull ?

Pour sécuriser ses smart contracts, Multichain s’appuie sur un système dit multi-party computation (MPC). Là où un système multisig va faire appel à plusieurs clés privées, un système MPC va en fait fragmenter une seule clé privée auprès de plusieurs acteurs.

Malgré de nombreux avantages, les portefeuilles MPC souffrent d’une contrainte similaire aux multisigs. C’est-à-dire que si un seul acteur réunit suffisamment de fragments de cette clé privée, il est à même d’effectuer des transactions sur le smart contract. Cela aurait ainsi été le cas dans le hack de Multichain.

Depuis l’attaque, Circle et Tether ont procédés au gel de plusieurs adresses impliquées dans le hack et contenant des stablecoins USDC et USDT pour un montant total d’environ 65 millions de dollars, soit plus ou moins la moitié de ce qui a été dérobé.

👉 Pour aller plus loin — Retrouvez notre guide sur les bonnes pratiques pour limiter le risque de hack

Achetez, échangez, faites fructifier et gérez plus de 5 500 cryptos

En réalité, il nous est impossible d’affirmer ou de contredire la théorie du rug pull en l’absence d’éléments concrets. Malgré tout, le manque cuisant de communication des équipes de Multichain ces derniers mois ne plaide pas en leur faveur.

Cela a d’ailleurs alimenté les rumeurs concernant l’arrestation de son PDG en Chine, alors que celui-ci reste officiellement injoignable. En outre, 1,5 milliard de dollars de fonds auraient été confisqués.

D’autre part, le compte Twitter du bridge n’a rien publié depuis le vol, après avoir annoncé l’arrêt des services pour une durée indéterminée :

The Multichain service stopped currently, and all bridge transactions will be stuck on the source chains.

There is no confirmed resume time.

Please don’t use the Multichain bridging service now.

— Multichain (Previously Anyswap) (@MultichainOrg) July 7, 2023