Le bridge Multichain est victime d'un hack à 126 millions de dollars - Son PDG demeure introuvable

Le bridge Multichain a été victime d'un nouveau hack, cette fois-ci pour un montant actuellement estimé à 126 millions de dollars. Différentes firmes de sécurité ont reporté l'incident, telles que PeckShield, BlockSec ou encore CertiK.

La première transaction du hacker s'avère être un simple transfert de 2 USDC depuis Fantom (FTM), 2 heures avant que ce dernier retire 1 023 WBTC, toujours depuis Fantom. Environ une heure plus tard, le hacker a également transféré des fonds depuis les réseaux Dogechain et Moonriver via le bridge Multichain.

Récapitulatif des fonds transférés par le hacker, via @tayvano_

Les cryptomonnaies volées par le hacker sont majoritairement constituées des stablecoins USDC et d'USDT, ainsi que de WBTC, ICE, UNIDX, DAI, LINK, WOO, YFI,CRV et WETH. Les tokens ici volés ont été distribués à travers 6 portefeuilles différents.

Changpeng Zhao, le PDG de Binance, s'est exprimé sur Twitter pour dire « qu'il semblerait qu'un nouveau hack ait eu lieu sur Multichain » et que cela « n'affecte pas les utilisateurs de Binance ».

Toutefois, cela fait désormais un moment que les fonds volés par le hacker n'ont pas été déplacés depuis les portefeuilles vers d'autres adresses ou éventuellement des protocoles de mixage de cryptomonnaies tels que Tornado Cash, ce qui a amené certains observateurs à considérer l'éventualité d'un hack commis par un white hat.

Multichain a publié un communiqué évasif sur Twitter afin d'informer ses utilisateurs que l'origine du hack restait inconnue, et qu'il leur était recommandé de révoquer leurs autorisations sur tous les smart contracts en lien avec le bridge.

The lockup assets on the Multichain MPC address have been moved to an unknown address abnormally.

The team is not sure what happened and is currently investigating.

It is recommended that all users suspend the use of Multichain services and revoke all contract approvals…

