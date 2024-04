Des millions de dollars de crypto appartenant à des whales, dont Vitalik, sont bloqués sur des bridges

Selon un post d'Arkham Intelligence, plusieurs dizaines d'adresses ont des centaines de milliers, voire des millions de dollars bloqués dans différents bridges à travers l'écosystème blockchain.

GM

There are dozens of accounts with 6-7 figures stuck in bridge contracts, forgotten about.

These include prominent DeFi whales and even an account connected with @vitalikbuterin.

If you’re on this list, you may have misplaced a few million dollars.

Don’t worry - it happens. pic.twitter.com/YaLb5pjtzF

— Arkham (@ArkhamIntel) April 22, 2024