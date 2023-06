Le bridge Multichain suspend ses services sur 11 blockchains tandis que son PDG reste injoignable

La semaine dernière, le bridge de cryptomonnaies Multichain (MULTI) a commencé à rencontrer des problèmes sur la finalisation de certaines transactions. En effet, « de multiples problèmes dus à des circonstances imprévisibles » ont fait que certains utilisateurs n’ont jamais vu leurs actifs arriver à destination.

Cela avait commencé par le router numéro 2, ce qui avait d’ailleurs conduit Binance à suspendre temporairement les dépôts de 10 actifs depuis certaines blockchains, dans l’attente de plus d’informations de la part du protocole :

We'll be temporarily suspending deposits for the following bridged tokens-network while we await clarity from the Multichain team.

POLS-BSC

ACH-BSC

BIFI-FTM

SUPER-BSC

AVA-ETH

SPELL-AVAXC

ALPACA-FTM

FTM-ETH

FARM-BSC

DEXE-BSC

Deposits of the above assets on other networks are…

— Binance (@binance) May 25, 2023