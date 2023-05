Binance revoit son organisation : l'exchange de cryptomonnaies va licencier une partie de ses effectifs

Binance, le plus important exchange de cryptomonnaies au monde en termes de volume échangé, s'apprête à licencier une partie de ses employés.

La nouvelle a d'abord été révélée par le journaliste Wu Blockchain sur Twitter, qui indiquait alors que selon certaines sources, Binance se préparait à licencier « dans une proportion encore incertaine » une partie de ses quelque 8 000 employés actuels.

SCOOP: According to multiple sources who confirmed to WuBlockchain, Binance has started layoffs, and the proportion is still uncertain.

The total number of Binance employees is about 8,000, market rumors that the proportion of layoffs in June was about 20%. As of press time,…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 31, 2023