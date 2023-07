Les attaques dans les cryptos ont explosé au deuxième trimestre 2023

Le nombre d'attaques dans l'écosystème des cryptomonnaies a explosé au cours du deuxième trimestre de 2023 : 63 % de plus qu'à la même période en 2022. Néanmoins, les montants dérobés sont beaucoup plus faibles. Quelles blockchains sont les plus touchées ? Quelles sont les attaques les plus courantes ? On voit ça ensemble.

De moins en moins de succès pour les hackers

Les attaques dans le domaine des cryptomonnaies et particulièrement de la finance décentralisée (DeFi) ont augmenté au cours du deuxième trimestre de l'année 2023. La comparaison par rapport à la même période de l'année précédente est flagrante, même si les montants totaux de fonds volés sont plus faibles.

C'est ce que révèle un nouveau rapport publié par ImmuneFi, une plateforme spécialisée sur les recherches de bugs dans le Web3. Cette étude a évalué la quantité de fonds perdus par la communauté en raison d'attaques, de piratages ou d'arnaques au cours du trimestre.

Bien que le nombre total d'attaques ait augmenté de 65,3% d'une année sur l'autre, passant de 49 à 81 incidents au deuxième trimestre, et de 11% par rapport au trimestre précédent, les pertes totales ont diminué de 60,4% par rapport à la même période en 2022.

En effet, nous avons connu 265 millions de dollars de perte entre avril et juin 2023, contre 670 millions de dollars sur ce laps de temps en 2022. Comment interpréter ces données ?

👉 Conservez vos cryptomonnaies en sécurité avec le Ledger Nano S Plus

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies ? ? Achetez, échangez, faites fructifier et gérez plus de 5 500 cryptos

Des protocoles de plus en plus sécurisés ?

Premièrement, nous constatons qu'environ la moitié des pertes au deuxième trimestre sont issues des deux plus importants hacks, à savoir Atomic Wallet en juin et Fintoch en mai, entraînant respectivement une perte de 100 millions de dollars et de 31,6 millions de dollars.

Deuxièmement, les hacks représentent la majorité des pertes au deuxième trimestre, soit 83,1 %. Les fraudes, les arnaques et les rug pulls représentent seulement 16,9% des pertes. Cependant, sur l'ensemble des fonds perdus, les pertes liées aux piratages ont diminué de 66,4 % et les pertes liées aux fraudes, aux arnaques et aux rug pulls ont augmenté de 225,4 % par rapport à Q2 2022.

Voilà deux statistiques qui mettent d'autant plus en lumière la multiplication de petites attaques ciblées aux dépens des gros hacks. Cela témoigne d'un changement de comportement des attaquants dans la finance décentralisée (DeFi), mais également d'un renforcement des systèmes de défense des protocoles majeurs.

👉 Pour aller plus loin : Voici les 5 plus gros hacks de l'histoire des cryptos

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Quelles blockchains les plus touchées ?

Au cours du deuxième trimestre, les chaînes les plus ciblées étaient la BNB Chain et Ethereum. La BNB Chain a connu 36 incidents, représentant 44,4 % des pertes, tandis qu'Ethereum en a connu 26, représentant 32,1 %. Enfin, Polygon et zkSync ne compte que deux attaques chacune.

Quant à Arbitrum, la blockchain n'avait connu aucun incident au deuxième trimestre 2022. En revanche, 2023 s'est montré comme étant une année noire avec 10 incidents majeurs au deuxième trimestre de cette année. De surcroît, c'est la troisième blockchain la plus ciblée pour deux trimestres consécutifs, avec un total de 18 incidents depuis le début de l'année.

Cette dernière statistique n'est pas particulièrement surprenante. En mars dernier, Arbitrum était au coeur de l'actualité avec un airdrop massif et tant attendu par la communauté. Ainsi, les arnaques se sont multipliées avec pour ambition de dérober les fonds des investisseurs les plus crédules. De plus, une multitude de projets ont vu le jour très rapidement, présentant des failles de sécurité que les hackers n'ont pas tardé à exploiter.

👉 Découvrez ce qu'est zkSync, le premier zkRollup compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM)

La plateforme de référence pour acheter et trader plus de 600 cryptos 10% de réduction sur vos frais avec le code ZWUFE2S1 ?

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Rapport ImmuneFi

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.