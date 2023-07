Binance Launchpad : comment participer au lancement du token ARKM d’Arkham Intelligence ?

Pour la 32e itération de son launchpad, Binance accueille la plateforme d'analyse on-chain Arkham Intelligence et son nouveau token ARKM. Dès demain, mardi 11 juillet, les utilisateurs de Binance pourront commencer à immobiliser leurs tokens BNB afin d'obtenir une allocation de tokens ARKM pour la distribution qui aura lieu le 18 juillet prochain.

Arkham (ARKM) arrive sur le Binance Launchpad

Aujourd'hui, Binance a annoncé le lancement imminent de la 32e édition de son launchpad, qui verra cette fois la plateforme Arkham Intelligence à l'honneur avec son token ARKM :

Comme pour chaque vente sur son launchpad, Binance demandera à ses utilisateurs de stacker leurs BNB (le token natif de la plateforme) afin d'obtenir des tokens ARKM via un système de prorata. Pour cette édition, les détenteurs de BNB souhaitant faire l'acquisition de tokens ARKM devront immobiliser leurs tokens sur une durée de 6 jours, et ce dès demain mardi 11 juillet.

À la fin de cette période, Binance allouera une allocation de tokens ARKM aux participants sur la base de la moyenne des tokens BNB immobilisés chaque jour sur sa plateforme. Si vous n'êtes pas familier du système de launchpad et que vous souhaitez participer, nous vous invitons à jeter un œil à notre tutoriel dédié au Binance Launchpad.

Voici les détails de la vente de tokens ARKM sur le Binance Launchpad :

Montant de tokens ARKM attribué au Binance Launchpad : 2 500 000 dollars ;

: 2 500 000 dollars ; Limite par utilisateur : 15 000 dollars (300 000 tokens ARKM) ;

: 15 000 dollars (300 000 tokens ARKM) ; Supply totale de tokens ARKM : 1 000 000 000 ;

: 1 000 000 000 ; Supply attribuée au launchpad de Binance : 5 % (50 000 000 tokens) ;

: 5 % (50 000 000 tokens) ; Coût par token sur le Binance Launchpad : 0,05 dollar.

Une fois la phase de calcul terminée, les tokens ARKM seront automatiquement transmis aux utilisateurs de Binance via leur portefeuille attribué sur la plateforme.

Qu'est-ce que la plateforme Arkham Intelligence ?

Popularisée durant l'année 2022 grâce à ses nombreux outils, Arkham Intelligence est une plateforme d'analyse on-chain gratuite qui vise à fournir un maximum de transparence sur l'écosystème de la blockchain et soutenue par les fondateurs d'OpenAi et Palantir. À ce titre, il est possible d'y retrouver les portefeuilles de toutes les entités, qu'elles soient connues ou non, afin d'analyser leur contenu et leurs mouvements.

Aperçu de la page Binance sur Arkham Intelligence

Au-delà des portefeuilles, Arkham Intelligence permet également d'obtenir de nombreuses informations sur les tokens de l'écosystème, notamment leurs plus grosses whales, les transactions, les principaux flux d'échanges cartographiés, et bien d'autres choses.

Page dédiée au token BNB sur Arkham Intelligence

Concernant le token ARKM, celui-ci aura de nombreuses utilités. Il servira notamment de token de gouvernance pour orienter le futur d'Arkham Intelligence et de token d'échange pour l'Arkham Intel Exchange, une place de marché dédiée à l'échange de renseignements on-chain récemment annoncée par la plateforme.

Enfin, le token ARKM sera également utilisé comme récompense pour les individus qui participeront à la croissance d'Arkham Intelligence, notamment lorsqu'ils parraineront de nouveaux utilisateurs.

Sources : Binance, Arkham Intelligence

