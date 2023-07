Coinbase a délibérément enfreint les lois sur les valeurs mobilières, selon la SEC

Le différend entre Coinbase et la Securities and Exchange Commission (SEC) connaît un nouveau développement alors que le régulateur affirme que l'exchange de cryptomonnaies était pleinement conscient des lois régissant ses activités. Coinbase, pour sa part, réfute ces allégations en soutenant que les régulateurs ne respectent pas leurs propres déclarations et obligations.

La SEC répond à Coinbase

Nouveau rebondissement dans le bras de fer opposant Coinbase à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis : selon le régulateur financier, l'exchange de cryptomonnaies dirigé par Brian Armstrong savait pertinemment que les lois en vigueur ont toujours pu s'appliquer à ses activités.

Ainsi, nous pouvons lire dans le document déposé par la SEC le 7 juillet :

« Depuis qu'elle est devenue une société publique, Coinbase a informé à plusieurs reprises ses actionnaires du risque que les crypto-actifs échangés sur sa plateforme puissent être considérés comme des titres et donc que sa conduite puisse violer les lois fédérales sur les valeurs mobilières. »

La lettre, déposée auprès d'un juge en réponse à la dernière demande de Coinbase, affirme également que l'exchange est une « entité multimilliardaire conseillée par des conseillers juridiques chevronnés qui ignorent délibérément plus de 75 ans de loi de contrôle sous Howey [voir : test de Howey, NDLR] », et qui s'obstine à penser pouvoir déterminer ce qui, selon elle, est une valeur mobilière ou non.

Paul Grewal, le responsable de la conformité chez Coinbase, a répondu aux dernières allégations de la SEC dans une série de tweets où il affirme que ce document ne vient rien apporter de nouveau, et que les régulateurs « ignorent leur obligation de tenir compte de l'intérêt public et de la protection des investisseurs lorsqu'ils nous ont autorisés à nous introduire en bourse il y a plus de 2 ans ». Il ajoute :

« Ils ignorent les déclarations de leur propre président 1 mois plus tard, effectuées lors d'un témoignage devant le Congrès, selon lesquelles il n'existe pas d'autorités réglementaires applicables aux bourses de cryptomonnaies comme la nôtre. »

Coinbase sous le poids de la pression réglementaire

Selon Patrick Moley, analyste chez Piper Sendler, l'incertitude réglementaire qui règne aux États-Unis - qui a déjà quasiment eu raison de Binance.US - laisserait présager d'importantes difficultés pour Coinbase, en première ligne des exchanges de cryptomonnaies américains aux bras avec la SEC.

Ainsi, M. Moley a fait passer sa notation de Coinbase de « surpondérée » à « neutre », s'attendant à ce que l'exchange crypto voit ses volumes de transaction et son nombre d'utilisateurs chuter à leur plus bas en 2 ans.

Comme nous pouvons le voir ci-dessous, l'action de Coinbase (COIN) a réagi très positivement à la demande d'ETF Bitcoin au comptant déposée par le gestionnaire d'actifs BlackRock, qui a désigné la plateforme comme partenaire dans le cadre de son accord de surveillance partagée.

Évolution de l'action COIN de Coinbase (bourse du Nasdaq)

Toutefois, selon l'analyste, la combinaison de la hausse du cours des cryptomonnaies et l'annonce de Coinbase comme partenaire de BlackRock n'aura pas suffi à redresser suffisamment les volumes de transaction sur l'exchange. Ainsi, « plus de progrès sur le front réglementaire et un redressement convaincant des fondamentaux sous-jacents » seraient actuellement nécessaires pour espérer un véritable progrès de ce point de vue là.

Sources : Bloomberg, Twitter

