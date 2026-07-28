24 eurodéputés doxés, 111 000 agents exposés : des hackers revendiquent une opération contre Chat Control

Les données personnelles de 24 eurodéputés français et de 111 528 agents de l’État auraient été diffusées lors de plusieurs opérations revendiquées contre Chat Control. La tendance autoritaire de notre gouvernement pourrait-elle se retourner contre ses propres représentants face à des hackers exploitant les vulnérabilités créées par les systèmes qu’il déploie lui-même ?

24 eurodéputés et 111 528 agents visés par des fuites de données

Le 23 juillet, le Conseil de l’Union européenne a approuvé le rétablissement, jusqu’au 3 avril 2028, d’un régime temporaire autorisant les plateformes à analyser les communications privées afin de détecter, signaler, supprimer et censurer certains contenus pédocriminels, c’est « Chat Control 1.0 ». Le Conseil de l’UE négocie également un cadre permanent plus large, surnommé « Chat Control 2.0 ».

Seulement 2 jours plus tard, un cybercriminel a revendiqué la publication d’un dossier réunissant les données personnelles de 24 eurodéputés français qu’il considère comme favorables au dispositif ou responsables de son maintien.

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Adresses privées, numéros de téléphone, adresses e-mail et photographies auraient été rassemblés pour chaque responsable politique. Il ne s’agirait toutefois pas d’un piratage direct du Parlement européen, mais principalement d’informations issues d’anciennes fuites et regroupées par personne.

Plusieurs élus concernés auraient effectué un signalement sur PHAROS, la plateforme française de signalement des contenus illicites.

Le lendemain, un autre fichier présenté comme contenant les informations de 111 528 agents du ministère de l’Intérieur a été publié gratuitement sur un forum cybercriminel, touchant principalement des membres de la Gendarmerie nationale. La base comprendrait leurs noms, leurs identifiants internes et leurs adresses e-mail professionnelles, parfois personnelles.

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Les données que l’État collecte deviennent aussi des armes contre lui

Le message accompagnant la base revendiquée résume la logique de l’opération.

Abandonnez immédiatement et définitivement le projet Chat Control [...] Sachez que nous avons déjà identifié les vulnérabilités de vos systèmes. groupe LunarisSec

Le groupe LunarisSec a depuis adressé un ultimatum distinct à l’Union européenne. Il réclame l’abandon de Chat Control, la protection du chiffrement de bout en bout et davantage de transparence sur le partage des données. Le groupe affirme également avoir identifié des vulnérabilités dans plusieurs systèmes européens, sans apporter de preuve technique.

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L’État peut imposer par la loi l’identification, la collecte de données et l’analyse des communications, mais ce monopole de la contrainte ne protège pas ses représentants de la réalité technique d’Internet. En dehors de leurs fonctions, les élus et les agents restent des individus et utilisent les mêmes messageries et dépendent des mêmes bases vulnérables que le reste de la population.

Le doxing ne devient pas légitime parce qu’il vise des responsables publics, d’autant que les 111 528 agents exposés ne sont pas responsables des textes européens, mais ces opérations imposent brutalement aux décideurs une réalité qu’ils peuvent ignorer lorsque seules les données des citoyens sont concernées.

Un État peut voter davantage de surveillance, il ne peut pas légiférer contre les fuites. Plus il transforme Internet en infrastructure d’identification et de contrôle, plus il crée des fichiers susceptibles d’être retournés contre ses propres représentants. Chat Control prétend renforcer la sécurité en réduisant la vie privée, alors que la vie privée constitue elle-même une protection et un prérequis au bon fonctionnement d'une démocratie.

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Sources : FrenchBreaches, FuitesInfos

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