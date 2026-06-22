Bitcoin : comment utiliser le ratio de Sharpe pour repérer les zones de creux cycliques ? L'analyse de Vincent Ganne

Le ratio de Sharpe du prix du bitcoin a toujours été un instrument très précis pour trouver la période de la fin du marché baissier cyclique dans le cadre du cycle de 4 ans. Découvrez l'explication de Vincent Ganne.

Le ratio de Sharpe, c'est quoi ?

Dans mes précédentes contributions publiées sur Cryptoast, je vous ai présenté plusieurs indicateurs afin d'estimer le moment et la zone de prix susceptibles de correspondre au prochain point bas du cycle baissier du Bitcoin. L'objectif est toujours le même : identifier les périodes temporelles et les zones de prix où l’opportunité devient particulièrement attractive pour les investisseurs de long terme.

Parmi les outils les plus intéressants figure aussi le ratio de Sharpe, un indicateur largement utilisé en finance pour évaluer la qualité d'un rendement au regard du risque pris pour détenir cet actif.

Concrètement, il mesure la performance obtenue par unité de volatilité. Un ratio élevé signifie que l'actif génère un rendement important par rapport au risque supporté, tandis qu'un ratio faible ou négatif indique que la prise de risque n'est pas suffisamment récompensée.

Lorsqu'on observe le ratio de Sharpe du Bitcoin sur plusieurs cycles de marché et sur une base hebdomadaire, certaines régularités apparaissent. Les niveaux les plus élevés ont historiquement été atteints à proximité des grands sommets de marché, notamment lors des cycles haussiers de 2013, 2017, 2021 et 2025.

Ces épisodes correspondent généralement à des phases d'euphorie où les performances du Bitcoin deviennent exceptionnelles par rapport à sa volatilité, signalant souvent une fin de cycle imminente dans le cadre du cycle de 4 ans.

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Le point bas du bear market n'est pas encore fait

À l'opposé, les phases de marché les plus difficiles ont été accompagnées de fortes dégradations du ratio ; ce sont les marchés baissiers cycliques dont la durée moyenne est de 12 mois (le fameux bear market cyclique du cours du bitcoin dans la théorie du cycle de 4 ans).

Les passages sous le seuil de -1,5 pour le ratio de Sharpe ont régulièrement coïncidé avec des périodes de capitulation marquées, lorsque le sentiment des investisseurs était extrêmement négatif et que les liquidations de positions longues étaient massives.

Cette caractéristique rend le ratio de Sharpe particulièrement utile. Il peut servir à repérer les zones où le marché devient excessivement optimiste, mais également les moments où la peur atteint des niveaux historiquement extrêmes, créant des opportunités potentielles d'accumulation et correspondant à chaque fois à la période de fin du marché baissier cyclique.

À l'heure actuelle, le ratio de Sharpe du Bitcoin évolue autour de -1,15. Même s'il est impossible d'identifier avec certitude le point bas exact d'un cycle, l'analyse historique montre que les meilleures opportunités d'achat sont souvent apparues lorsque cet indicateur s'est enfoncé sous -1,5.

Tant que ce seuil n'a pas été atteint, l'hypothèse d'un dernier mouvement de faiblesse reste donc envisageable avant la formation du creux cyclique définitif probablement autour de 50 000 / 55 000 dollars.

Comme toujours, cet indicateur ne doit pas être utilisé isolément, mais intégré à une analyse plus large combinant données de marché, contexte macroéconomique et signaux techniques. Néanmoins, son comportement au fil des précédents cycles en fait un outil particulièrement intéressant pour surveiller l'approche d'un éventuel plancher de marché sur le Bitcoin dans la période allant de cet été au début de l’automne prochain.

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