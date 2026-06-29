Bitcoin : 75 % du bear market réalisé – Rebond technique en juillet ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du bitcoin a poursuivi le développement de son marché baissier cyclique et la performance de ce mois de juin est très négative. Alors que l’approche cyclique temporelle estime que les trois quarts du bear market ont été faits, peut-on envisager un rebond technique du mois de juillet sur le cours du Bitcoin ?

Le cycle de 4 ans reste le facteur technique dominant

Les ETF BTC spot US, l'institutionnalisation du bitcoin, les bitcoin treasuries companies et maintenant la perspective du Clarity Act aux États-Unis, autant de facteurs fondamentaux qui pouvaient faire penser que le traditionnel cycle de 4 ans du BTC était terminé.

Ce fameux cycle de 4 ans structuré autour du halving quadriennal et qui donne une roadmap temporelle très précise pour le cours du bitcoin : 3 ans de marché baissier et une année de marché baissier cyclique, le « bear market ».

L'enseignement de cette année 2026 est que le cycle de 4 ans continue d'être le métronome pour la tendance de fond du cours du bitcoin. Ce dernier s'inscrit pleinement dans la répétition du timing et de la structure des anciens bear markets, 2014, 2018, 2022 et donc 2026, soit 4 années après le précédent marché baissier cyclique.

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Pour certains, cela indique que l'institutionnalisation n'a pas changé le statut du BTC. Mais c'est une approche erronée car l'institutionnalisation du BTC, surtout aux USA, continue de se développer progressivement et le Clarity Act sera une pierre de plus à l'édifice.

Il faut bien comprendre que la confirmation du timing précis du cycle de 4 ans est une excellente nouvelle : cela permet d'affirmer avec une bonne probabilité que cette fin d'année 2026 verra la fin du marché baissier cyclique du BTC, avant que trois nouvelles années de hausse permettent de faire de nouveaux records.

Un marché baissier cyclique du BTC dure en moyenne 365 jours. Nous sommes actuellement à 267 jours de bear market. Cela permet de se projeter dans la fin de la baisse en septembre prochain.

Le graphique ci-dessous expose la durée des marchés baissiers cycliques de 2018, 2022 et 2026.

Le cours du bitcoin pourrait rebondir ce mois de juillet

Ce mois de juin a été très négatif pour le BTC, en accord avec les statistiques de saisonnalité du BTC. Le mois de juillet pourrait au contraire voir un rebond du BTC et pour deux raisons techniques :

Le cours du bitcoin teste la ligne de tendance haussière en place depuis le bottom du précédent bear market à 15 000 dollars. Cette dernière passe actuellement à 59 000 dollars.

Le mois de juillet est statistiquement un des meilleurs mois de l'histoire du BTC.

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