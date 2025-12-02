Le géant de la gestion d'actifs Vanguard autorise désormais les ETF crypto

Face aux différents succès affichés par les ETF crypto, le second plus important gestionnaire d’actifs au monde, Vanguard, décide (enfin) d’en autoriser le trading. Un revirement historique pour le secteur, malgré la baisse actuelle du marché des cryptomonnaies.

Vanguard va autoriser le trading d'ETF crypto

Même les acteurs de la finance traditionnelle les plus sceptiques finissent par changer d'avis, face au succès et aux performances enregistrées par les ETF crypto spot lors de leurs lancements. Et pour cause, les ETF Bitcoin du leader mondial de la gestion d'actifs, BlackRock, s'imposent désormais comme sa source de revenus la plus rentable.

Chaque nouveau lancement affiche des entrées records, même pour les versions plus récemment approuvées par la SEC américaine appliquées aux cryptomonnaies SOL de Solana ou XRP de Ripple. De quoi faire enrager les 50 millions de clients de courtage du second plus important gestionnaire d’actifs au monde, Vanguard, historiquement opposé à leur trading.

En effet, les responsables de Vanguard jugeaient jusqu'à présent que ces crypto-actifs étaient trop volatils et spéculatifs pour permettre de construire des portefeuilles d'investissement « sérieux ». Un blocage qui n'a visiblement pas résisté aux demandes persistantes des investisseurs — particuliers comme institutionnels — si l'on en croit sa récente annonce sur le sujet.

Même si Vanguard n’a pas l’intention de lancer ses propres produits crypto, nous servons des millions d’investisseurs aux besoins et profils de risque variés, et nous voulons fournir une plateforme de courtage qui donne à nos clients la possibilité d’investir dans les produits qu’ils choisissent. Andrew Kadjeski

Une opposition déjà ébranlée depuis quelques mois, qui vient de trouver un dénouement positif en ce début de mois de décembre avec l'annonce d'une ouverture de sa plateforme « au trading d’ETF et de fonds communs de placement détenant principalement des cryptomonnaies ».

Au programme : Bitcoin, Ethereum, XRP et SOL

Selon les informations disponibles, cette intégration du trading de fonds négociés en bourse crypto concernera pour le moment uniquement certaines cryptomonnaies triées sur le volet, comme le Bitcoin, Ethereum (ETH), le XRP de Ripple et le SOL de Solana. Autant dire, presque tous les ETF spot actuellement disponibles sur le marché américain.

Une ouverture qui représente un portefeuille de gestion d'actifs estimé à 11 000 milliards de dollars au niveau mondial. Il suffisait simplement d'attendre de voir comment le marché émergent des ETF spot se comportait avant de franchir le pas, selon les explications du responsable du courtage et des investissements chez Vanguard, Andrew Kadjeski.

Les ETF et fonds communs de placement en cryptomonnaies ont été éprouvés durant des périodes de volatilité de marché, en se comportant comme prévu tout en maintenant leur liquidité. Les processus administratifs nécessaires au traitement de ce type de fonds ont mûri, et les préférences des investisseurs continuent d’évoluer. Andrew Kadjeski

Une décision très certainement motivée par l'arrivée de Salim Ramji, ancien cadre de BlackRock et amateur de crypto, au poste de directeur général de Vanguard il y a maintenant un peu plus d'une année. Avec la promesse d'intégrer la plupart des ETF crypto répondant aux normes réglementaires.

Source : Bloomberg

