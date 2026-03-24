« 150 milliards de dollars d'actifs sous gestion » : BlackRock mise gros sur la blockchain

Dans sa dernière lettre aux investisseurs, Larry Fink, le PDG de BlackRock, a fait la part belle à l'IA et aux actifs numériques. Lumière sur les propos du patron du plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

le 24 mars 2026 à 8:00.

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Vincent Maire

« 150 milliards de dollars d'actifs sous gestion » : BlackRock mise gros sur la blockchain

BlackRock accélère sur l'IA et les actifs numériques

Chaque année, Larry Fink, le PDG de BlackRock, partage une lettre aux actionnaires, dans laquelle il revient sur les accomplissements de l’année écoulée et les projets pour celle à venir. Cette année encore, les actifs numériques sont bel et bien présents dans ladite lettre, bien que, semble-t-il, un peu moins mis en lumière que l’année dernière.

Quoi qu’il en soit, Larry Fink revient sur le fait que BlackRock est aujourd’hui le leader des actifs numériques, tout du moins en matière d’actifs sous gestion :

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BlackRock s'est rapidement imposé comme un leader dans la mise sur le marché à grande échelle de produits de qualité institutionnelle pour les actifs numériques, avec près de 150 milliards de dollars d'actifs sous gestion liés à ces derniers. Notre fonds de trésorerie tokenisé est devenu le plus important au monde, et nous gérons 65 milliards de dollars de réserves de stablecoins, ainsi que près de 80 milliards de dollars de produits négociés en bourse (ETP) d'actifs numériques. Nous avons bâti l'ensemble de ces activités au cours des dernières années seulement, et nous étudions les opportunités de renforcer encore davantage notre position.

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En outre, l’intéressé avance que la moitié de la population mondiale posséderait un portefeuille numérique sur son téléphone. Partant de ce postulat, il laisse imaginer un futur où « ce même portefeuille numérique [permettrait] aussi d'investir à long terme dans un large éventail d'entreprises, aussi facilement qu'effectuer un paiement ». Dans ce contexte, il se montre optimiste quant à l’essor de la tokenisation.

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Un peu partout dans cette lettre, les actifs numériques sont ainsi cités, aux côtés d’autres verticales, comme un moteur de croissance ; mais cette année, c’est indéniablement l’intelligence artificielle qui est mise en avant. D’ailleurs, cela vaut pour les bons, comme pour les mauvais côtés de l’IA. Alors que Larry Fink reconnait que la richesse accumulée ces dernières années a essentiellement profité à ceux qui détenaient déjà des actifs, il souligne que l’IA pourrait accentuer ce schéma, ce qui doit inciter tout un chacun à prendre en main son propre avenir financier.

Côté avantages, le PDG de BlackRock explique aussi que l’IA a un rôle à jouer dans le développement d’Aladdin, la plateforme de gestion d’actifs de l’entreprise :

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L'IA peut constituer un puissant accélérateur de croissance pour Aladdin, en amplifiant les atouts liés à son envergure, ses ressources considérables, ses données propriétaires et son vaste réseau intégré au sein de l'écosystème mondial de l'investissement.

👉 Dans l'actualité également — L'ETF Bitcoin de Morgan Stanley pourrait attirer 160 milliards de flux entrants d'après le CEO de Strategy

Par ailleurs, BlackRock investit également dans les infrastructures IA. Plus largement, le leader mondial de la gestion d'actifs revendique aujourd’hui 14 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion et 2025 a été la meilleure année de l’entreprise en matière d’entrées nettes, avec 700 milliards de dollars de nouveaux actifs.

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Source : BlackRock

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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