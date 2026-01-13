Menace sur la Fed : l'or et l'argent bondissent sur fond de tensions

L’or et l’argent ont signé un record absolu cette semaine. Les métaux précieux sont portés par les craintes liées à la guerre entre Donald Trump et la Réserve fédérale, qui a atteint de nouveaux sommets après l’assignation à comparaître de Jerome Powell.

Les tensions entre la Fed et Donald Trump secouent les marchés de métaux précieux

Les tensions entre la Réserve fédérale et Donald Trump existent depuis le début du second mandat du président des États-Unis. Mais cette semaine, la guerre a franchi une nouvelle étape : Jerome Powell a reçu une assignation à comparaître et fait l’objet d’éventuelles poursuites pénales. Le président de la Fed a affirmé que ces poursuites n’étaient qu’un prétexte et qu’elles ont un but : fragiliser une institution que le président ne peut pas contrôler.

Face à ces menaces pour la stabilité du pays, les marchés de métaux précieux ont réagi. Le lingot de 5 000 onces d’or a atteint 8 629 dollars hier, un record absolu. Cela correspond à une hausse de 8 % en l’espace de quelques heures. Pour rappel, le métal précieux enchaîne les records depuis quelques mois et les tensions géopolitiques n’ont fait qu’accentuer la tendance :

Le cours de l’argent bondit suite à l’annonce de l’assignation à comparaître

Du côté de l’or, la tendance est la même. Le métal jaune a également connu un bond depuis le 11 janvier dernier. Il signe un record absolu à 4 630 dollars l’once, après avoir bondi de 2,7 %. L’or enchaîne également les records ces derniers mois.

Conséquences sur les autres marchés

Le Bitcoin, parfois surnommé « or numérique », n’a pas bénéficié du même enthousiasme. Le cours de la cryptomonnaie chute de 1,1 % sur la semaine. Wall Street est également hésitant : le Nasdaq clôturait à 0,08 % de hausse hier. Quant au S&P 500, il affichait 0,16 % en fin de journée hier. Le CAC 40 semble également hésitant : l’indice français affichait -0,29 % autour de 11h. Même scénario du côté du DAX allemand (-0,14 %) et du FTSE britannique (+0,05 %).

En mai, le président de la Réserve fédérale devrait quitter ses fonctions. Un remplacement est déjà prévu par Donald Trump, qui souhaite avoir davantage de mainmise sur l’organe de régulation, pourtant censé être indépendant. Mais la manœuvre pourrait être risquée pour le président des États-Unis. Des voix dissidentes se sont fait entendre parmi les républicains, qui craignent la déstabilisation financière.

Par ailleurs, selon les informations de Bloomberg, des banques centrales internationales travailleraient à un communiqué commun pour soutenir le président de la Réserve fédérale. La Banque des règlements internationaux (BIS) serait à la tête de cette initiative, qui creuserait encore plus la faille entre l’économie américaine et le reste du monde.

Source : TradingView

