Or/Argent VS Bitcoin : la rotation cyclique approche ! L'analyse de Vincent Ganne

En bourse, tout n’est que rotation entre les grandes classes d’actifs et en ce qui concerne le Bitcoin il y a un puissant cycle relatif avec les métaux précieux, avec la tendance de fond de l’or et de l’argent. Découvrez l'analyse de Vincent Ganne.

L'or et l'argent ont écrasé le BTC depuis 1 an

Le cours du Bitcoin sera-t-il en mesure de se reprendre ce premier trimestre de l'année 2026, alors que le débat fait rage pour savoir si le marché est entré en bear market cyclique ou seulement en correction de mi-cycle avant un nouveau record.

En bourse, tout n'est que rotation entre les grandes classes d'actifs et en ce qui concerne le BTC, il y a un puissant cycle relatif avec les métaux précieux, avec la tendance de fond de l'or et de l'argent. L'année dernière, les métaux précieux ont écrasé la concurrence, l'argent a progressé de plus de 150 %, l'or de plus de 60%, alors que le BTC a terminé l'année en baisse.

Ces trois marchés bénéficient d'une large offre d'ETF spot US et c'est ce véhicule d'investissement qui crée un phénomène de vases communicants. En clair, il est inenvisageable que le cours du bitcoin ne redémarre une tendance haussière de fond tant que l'or et l'argent poursuivent leur mouvement haussier vertical sur le marché des matières premières.

L'or et l'argent sont désormais les deux premières capitalisations boursières mondiales, devant les Magnificent 7 et bitcoin est désormais largement plus petit, même deux fois plus petit que l'argent en bourse.

Les ratios BTC/GOLD & BTC/SILVER sous surveillance

C'est l'analyse technique des ratios BITCOIN/GOLD et BITCOIN/ARGENT qui permet de bien évaluer le cycle relatif entre la tendance des métaux précieux et la tendance du BTC. Historiquement, chaque creux majeur de ces deux ratios correspond à une fin de phase baissière cyclique pour le BTC.

Au stade actuel, l'analyse technique de ces deux ratios montre une situation de survente massive qui est favorable à une rotation en faveur du BTC. Mais un marché peut rester survendu très longtemps avant de présenter des signaux de renversement haussier. Il faut donc mettre sous très haute surveillance ces deux ratios, la rotation cyclique est clairement en approche et cela devrait permettre au BTC de se relancer.

D'un point de vue purement macro-financier, cette dynamique s'inscrit dans un contexte de recherche de protection face à l'érosion monétaire, à l'endettement structurel des États et aux incertitudes géopolitiques persistantes. L'or et l'argent jouent pleinement leur rôle de valeurs refuges, tandis que le bitcoin, encore perçu comme un actif plus volatil, tend historiquement à surperformer dans un second temps, une fois que la phase de stress initiale est absorbée par les marchés.

Sur le plan technique, les graphiques de ratios montrent une compression avancée des tendances baissières de BTC face aux métaux précieux, avec des supports de long terme atteints ou en cours de test. Ce type de configuration a souvent précédé des phases de rattrapage du bitcoin, non pas nécessairement contre le dollar, mais d'abord contre l'or et l'argent, signalant un retour progressif de l'appétit pour le risque.

Il est également intéressant de noter que les cycles du BTC ont tendance à s'aligner avec des périodes de capitulation relative, plutôt qu'absolue. Autrement dit, Le bitcoin n'a pas besoin que l'or et l'argent s'effondrent pour rebondir, mais simplement que leur dynamique haussière s'essouffle suffisamment pour libérer des flux vers des actifs à plus fort potentiel de performance.

Ainsi, tant que les ratios BTC/XAU et BTC/XAG n'auront pas confirmé un retournement haussier clair, toute reprise du bitcoin restera fragile et sujette à de fortes volatilités. En revanche, une stabilisation puis une inversion de ces ratios constitueraient un signal majeur indiquant que la rotation cyclique est bel et bien engagée, ouvrant la voie à une nouvelle phase de surperformance du BTC dans les mois à venir.

