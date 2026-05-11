VanEck anticipe un nouvel ATH pour Bitcoin d'ici 12 mois – Récap crypto du weekend du 9 au 10 mai 2026

Le week-end a été marqué par des annonces majeures autour de Bitcoin, de la géopolitique internationale et de l’adoption institutionnelle de la blockchain. De BlackRock à Sui, en passant par Trump et la DeFi, voici les faits les plus marquants.

VanEck anticipe un nouvel ATH pour Bitcoin

VanEck a déclaré prévoir un nouvel ATH pour Bitcoin d’ici douze mois. Cette prévision illustre l’optimisme des acteurs institutionnels, dans un contexte d’accumulation massive de la part de sociétés comme Strategy et Metaplanet.

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BlackRock renforce son ancrage sur Ethereum

Le géant BlackRock a annoncé le lancement de fonds monétaires tokenisés sur Ethereum. Cette initiative s’ajoute à l’achat d’ETH pour financer un ETF avec staking, au lancement de son ETF Ethereum sur le NASDAQ et à l’intégration du token BUIDL sur Uniswap.

Les stablecoins et la régulation américaine

Selon Bloomberg, les groupes bancaires tentaient d’obtenir des ajustements de dernière minute sur le compromis relatif aux rendements des stablecoins, alors que le Sénat américain examine le CLARITY Act.

Lummis défend l’innovation crypto

La sénatrice américaine Cynthia Lummis a affirmé que les États‑Unis allaient « montrer la voie » en matière d’innovation crypto. Elle a notamment défendu l’idée d’une réserve stratégique en Bitcoin et d’un cadre visant à sécuriser le minage domestique via le projet « Mined in America Act », tout en soutenant une régulation renforcée du secteur.

Alphabet proche de détrôner Nvidia

Alphabet, maison mère de Google, est en passe de dépasser Nvidia pour devenir la plus grande entreprise mondiale. Son action a progressé de 43 % depuis octobre, tandis que Google Quantum AI a publié un whitepaper sur les risques de la cryptographie et ses efforts pour anticiper l’arrivée du quantique d’ici 2029.

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