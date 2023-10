La fintech Revolut continue sa lente mutation en néobanque. Après le crédit à la consommation et l’IBAN français, c’est au tour des prêts immobiliers de faire leur entrée. À quoi cela va-t-il ressembler ?

Des prêts immobiliers sur Revolut

Les crédits pour les achats de biens immobiliers ne seront bientôt plus l’apanage des grandes banques. La fintech Revolut vient en effet d’annoncer l’arrivée prochaine de prêts immobiliers. À l’origine application de paiement, de chat, de réservation, mais aussi de trading de cryptomonnaie, la fintech a recentré ses offres ces dernières années. Ce sont maintenant les services bancaires qu’elle brigue, en misant sur sa facilité d’utilisation.

Depuis le printemps dernier, les utilisateurs situés en France peuvent déjà avoir des IBAN français. Les prêts à la consommation ont également été débloqués pour les clients. Mais les prêts immobiliers sont une autre affaire, et montrent l’ambition de celle qui se rêve désormais en néobanque capable de proposer tous les services du secteur bancaire « classique" ».

Pour ce faire, la fintech a embauché à tour de bras depuis un an, en doublant ses effectifs. Ce sont désormais 7 000 salariés qui travaillent pour Revolut. Et parmi les nouvelles recrues, 80% planchent sur les comptes clients et la lutte contre la fraude.

Objectif 100 millions de clients et une présence mondiale

En France, Revolut jouit d’un succès notable : elle dénombre 100 000 inscriptions par mois… Ce qui la place au même rang que des néobanques d’ampleur, comme BoursoBank. Elle dispose actuellement de plus de 30 millions de clients dans le monde… Dont 2,5 millions dans l’Hexagone.

La nouvelle devrait en tout cas avoir l’effet d’un coup de tonnerre dans le monde fermé des fintech et des néobanques. Ces dernières sont en effet souvent adossées à des colosses du secteur bancaire. Mais ce n’est pas le cas de Revolut, qui montre que sa stratégie d’avancée rapide fonctionne pour l’instant.

La contrepartie de tout cela, c’est une certaine frilosité en termes de cryptomonnaies. L’entreprise, qui communiquait souvent sur ce sujet à une époque, a marqué une distance avec le secteur. En juillet, elle avait délisté des cryptomonnaies majeures : le MATIC de Polygon, l’ADA de Cardano, ainsi que le SOL de Solana. Un mois plus tard, elle annonçait qu’elle stoppait ses services liés aux cryptomonnaies aux États-Unis, face à un contexte réglementaire incertain. Qu’on se le dise donc : Revolut est désormais avant tout une banque.

