Revolut explose ses records : 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 72 % de hausse

Chaque année, les néobanques gagnent de plus en plus de parts de marché. Parmi elles, Revolut connaît une croissance impressionnante, notamment avec un chiffre d’affaires en hausse de 72 % sur l’année 2024. En effet, la fintech a su passer de 2,1 milliards d’euros à 3,7 milliards d’euros en l’espace d’un exercice.

Alors que les startups peuvent parfois mettre de nombreuses années avant d’atteindre le seuil de rentabilité, Revolut y est parvenu pour la 4e année consécutive. Ainsi, son bénéfice avant impôts a même grimpé de 149 % l’année dernière, pour un montant de 1,4 milliard d’euros. En net, cette marge atteint 26 %, soit 934 millions d’euros de profits.

🔎 Que propose la néobanque Revolut ?

Avec 15 millions de nouveaux utilisateurs l’année dernière, Nik Storonsky, le PDG de Revolut, salue cette forte croissance et affirme ses ambitions pour l’avenir :

Cette performance nous a valu le statut d’entreprise technologique privée la plus valorisée d’Europe, reflétant la confiance de nos investisseurs, anciens comme nouveaux, dans notre trajectoire. Mais ce n’est que le début. Nous avançons avec détermination vers notre objectif d’atteindre 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans 100 pays, porté par notre croissance au Royaume-Uni, en Europe et sur nos marchés d’expansion.

Pour la France spécifiquement, qui est d’ailleurs le 2e marché de la néobanque avec 5 millions d’utilisateurs, Revolut a franchi plusieurs étapes marquantes. Par exemple, ce sont plus de 1 million de Français qui ont adhéré à ses services l’année dernière, tandis que l’épargne locale a augmenté de 242 % en 2024, et s’élève désormais à 868 millions d’euros.

Le nombre d’utilisateurs actifs mensuel a également connu une augmentation de 43 %, une valeur similaire à celle du reste du monde à 42 %.

Pour 2025, l’entreprise entend poursuivre sur sa lancée, qui se caractérise notamment par 10 demandes de licences en cours à l’international. Entre autres, Revolut cherche ainsi à s’implanter au Mexique et au Royaume-Uni.

