Les actionnaires d’Amazon réclament une réserve en Bitcoin (BTC) — Quels sont leurs arguments ?

À travers une lettre, un groupe d’actionnaires d’Amazon a présenté ses arguments pour tenter de convaincre le conseil d’administration de l’entreprise d’acheter du Bitcoin (BTC). Est-ce envisageable ?

Amazon pourrait-elle acheter du Bitcoin ?

Avec l’élection de Donald Trump aux États-Unis et le succès de MicroStrategy, la notion de « réserve stratégique de Bitcoin (BTC) » semble plus que jamais à l’ordre du jour. Dernièrement, Michael Saylor tentait de convaincre Microsoft de sauter le pas, et maintenant, ce sont les actionnaires d’Amazon qui cherchent à convaincre le conseil d’administration de prendre le virage Bitcoin.

En effet, le groupe de réflexion National Center for Public Policy Research a relayé la demande d’un groupe d’actionnaires qui réclament « une évaluation pour déterminer si ajouter du Bitcoin à la trésorerie de l’entreprise est dans le meilleur intérêt à long terme des actionnaires ».

Parmi les arguments mis en avant, il a notamment l’évolution du cours de MicroStrategy, qui aurait surperformé l’action d’Amazon de 537 % en l’espace d’un an grâce à sa propre trésorerie. En outre, la méthode de calcul de l’inflation au travers de l’indice des prix à la consommation (IPC) est pointée du doigt. Selon les auteurs de la lettre, cette inflation est sous-évaluée et les obligations détenues par Amazon pour sécuriser sa trésorerie ne suffisent pas à la compenser :

Étant donné que les liquidités sont constamment dépréciées et que les rendements obligataires sont plus bas que le taux d’inflation réel, Amazon ne protège pas adéquatement les milliards de dollars de valeur des actionnaires simplement en détenant ces actifs. Amazon devrait […] envisager d’ajouter des actifs à sa trésorerie qui s’apprécient davantage que les obligations, même si ces actifs sont plus volatils à court terme.

De son côté, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a réagi à cette nouvelle en invitant Amazon à accepter les paiements en BTC sur sa marketplace :

Dans l’idéal, les actionnaires aimeraient qu’Amazon place au moins 5 % de ses actifs en BTC. Alors que ceux-ci s’élevaient à 585 milliards de dollars à la fin du 3e trimestre, cela pourrait représenter 29,25 milliards de dollars. Au cours actuel, cela correspond tout de même à 1,5 % de la capitalisation de Bitcoin, soit l’équivalent de plus de 297 000 BTC.

En attendant, un bitcoin s’échange à 98 400 dollars lors de l’écriture de ces lignes.

Source : National Center

