Cette branche de l'ONU va maintenant explorer les avantages de la blockchain

À travers un nouveau groupe de réflexion, l'une des branches de l'ONU veut explorer les différents cas d'usage de la blockchain. De quoi est-il question précisément ?

L'ONU veut explorer les cas d'usage de la blockchain

Bien qu’à l’heure actuelle, ses cas d’usage concrets soient encore trop souvent limités à des applications financières, la blockchain peut transformer de nombreux domaines. Tirant parti de ce postulat, le Programme des Nations Unies (UNDP) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a lancé le Blockchain Advisory Group (BAG). Cette initiative a été introduite la semaine dernière, à l’occasion de l’évènement Proof of Talk 2026 à Paris.

Comme l’explique Haoliang Xu, administrateur associé du PNUD et président du BAG, cette initiative doit permettre d’explorer comment la blockchain peut répondre aux problématiques de différentes populations :

Les technologies blockchain évoluent rapidement, mais la question essentielle est de savoir comment ces innovations peuvent contribuer concrètement à renforcer les systèmes publics et à améliorer le développement des populations et de la planète. L’UNDP crée un espace de collaboration pratique et d’échange stratégique entre les acteurs du développement et l’écosystème blockchain afin de mieux comprendre comment ces technologies peuvent apporter une valeur ajoutée au secteur public.

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À l’occasion de la réunion inaugurale du 3 juin dernier, le thème portait sur l’inclusion financière et la finance numérique, tandis que l’UNDP cite comme sujets abordés « les contraintes liées à l'identité numérique, les problèmes d'interopérabilité et le niveau de préparation des institutions » et la façon dont la blockchain peut s’intégrer aux infrastructures existantes.

À présent, le GAP entend se réunir deux fois par an, ceci pour explorer les thèmes suivants :

Confiance publique et gouvernance numérique ;

Société inclusive et identité juridique ;

Inclusion financière et services financiers numériques ;

Durabilité, climat et traçabilité de la responsabilité ;

Travail numérique et avenir du travail.

En outre, l’initiative réunit les membres de 26 organisations crypto, dont l’Ethereum Foundation, Kraken, Filecoin Foundation, l’Algorand Foundation ou bien l’Arbitrum Foundation pour ne prendre que quelques exemples.

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S'il faut saluer l'initiative, il s'agira aussi d'être attentif aux développements concrets qui découleront de ces réunions. Derrière les discours de façade, de tels regroupements sont souvent l'occasion de se faire bien voir et de transformer cela en réunion marketing, sans que rien de tangible ne soit produit au bout du compte. Affaire à suivre donc, afin de voir si l'avenir verra ces discours se concrétiser.

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Source : PNUD

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