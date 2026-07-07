Stellar (XLM) renouvelle son partenariat avec cette branche de l'ONU

Lundi, la Stellar Development Foundation et l'un des organismes de l'ONU ont annoncé le renforcement de leur collaboration. En quoi consiste ce partenariat ?

Stellar renforce sa collaboration avec cette branche d'ONU

Le mois dernier, nous revenions sur l’annonce du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à l’occasion de l’évènement Proof of Talk 2026 à Paris. Il était alors question du lancement d’un groupe de travail pour développer les initiatives sur les technologies blockchain, au travers du Blockchain Advisory Group (BAG).

Au-delà de cette annonce, le PNUD avait déjà mené des expérimentations dans l’écosystème, notamment avec la Stellar Development Foundation. Lundi, les deux acteurs ont annoncé une nouvelle étape dans leur collaboration, par le biais des « paiements numériques basés sur la blockchain ». Cela s’inscrit dans la continuité d’un partenariat de 16 mois, durant lesquels le PNUD et la Stellar Development Foundation ont déployé des projets pilotes dans 17 pays à travers le monde, notamment en Syrie, au Kenya, en Haïti ou au Guatemala.

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À Alep, par exemple, l’expérimentation aurait permis de faire passer les coûts de distribution d’un programme nommée « Argent contre travail » de 10 % à 2 %, tandis qu’en Haïti, un autre projet pilote « conçu pour les zones à faible connectivité a continué de fonctionner avec un taux de réussite de 100 %, même lorsque le réseau cellulaire est tombé en panne pendant les tests, assurant des paiements quasi instantanés dans des conditions réelles ».

Alors que ces projets passent maintenant au niveau supérieur, Robert Pasicko, du Laboratoire de financement alternatif du PNUD, a fait part de son optimisme :

Nous avons démontré que les paiements numériques peuvent atteindre les populations que les systèmes conventionnels ne couvrent pas, et ce, même dans les zones les plus difficiles d’accès. Il s’agit maintenant de généraliser cette capacité afin qu’un bureau de pays puisse l’utiliser en toute confiance, comme une fonctionnalité courante, plutôt que de considérer chaque déploiement comme une expérimentation.

Ce nouvel accord s’étend à présent jusqu’en 2027 et doit produire plus de données de terrain, en vue de déployer ces initiatives à plus grande échelle.

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Pour Stellar, cela s’inscrit dans la continuité des quelques partenariats notables que nous avons pu souligner dernièrement, notamment avec la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), alors que cet écosystème semblait avoir été oublié au cours des précédents cycles.

Malgré l’annonce, le prix du XLM cède toutefois 1,92 % dans les dernières 24 heures et affiche 0,19 dollar lors de l’écriture de ces lignes.

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Source : Communiqué de presse

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