Le stablecoin EURCV de SG-FORGE débarque sur Stellar (XLM)

Si le projet Stellar (XLM) semble passé de mode depuis plusieurs années maintenant, c’est bel et bien le nouveau réseau choisi par Société Générale-FORGE (SG-FORGE) pour déployer son stablecoin adossé à l’euro, l’EURCV.

En effet, la banque vante 4 qualités pour cette blockchain, à savoir sa forte adaptabilité, sa rapidité, le faible coût de ses transactions, ainsi que ses capacités en matière de tokenisation d’actifs. Après Ethereum (ETH) et Solana (SOL), c’est donc un 3e réseau qui s’ajoute à ceux sur lesquels il est possible d’y retrouver l’EURCV.

Pour Guillaume Chatain, le directeur commercial de SG-FORGE, il s’agit là d’une opportunité de renforcer les porosités entre finance traditionnelle et actifs numériques :

Notre intégration prochaine sur Stellar représente un moment charnière dans le rapprochement de la finance traditionnelle et de l’écosystème des actifs numériques. L’approche de Stellar et les liens établis avec les gestionnaires d’actifs et les institutions de finance traditionnelle s’inscrivent parfaitement dans notre démarche visant une adoption plus large des stablecoins au sein du système financier.