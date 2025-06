Sous réserve d'approbation réglementaire, PayPal veut déployer son stablecoin PYUSD sur la blockchain Stellar (XLM). Quels seraient les cas d'usage d'un tel partenariat ?

Le PYUSD de PayPal est en passe de débarquer sur Stellar (XLM)

Il y a environ 2 ans, PayPal s’est lancée dans la course aux stablecoins avec le PYUSD, aujourd’hui disponible sur les blockchains Ethereum (ETH) et Solana (SOL). Désormais, le géant mondial du paiement souhaite étendre cette compatibilité, en déployant également le PYUSD sur le réseau Stellar (XLM).

Dans l’annonce officialisée ce mercredi, Stellar met en avant son infrastructure optimisée pour les paiements, qui permettrait d’offrir aux utilisateurs du PYUSD un accès à un « vaste réseau de passerelles d’entrées et de sorties » on-chain.

May Zabaneh, la vice-présidente du groupe Blockchain, Cryptomonnaies et Monnaies numériques de PayPal, s’est arrêtée sur le cas particulier des paiements transfrontaliers :

Pendant des années, les stablecoins ont été considérés comme la « killer app » des cryptomonnaies, alliant la puissance de la blockchain à la stabilité des monnaies fiduciaires. Considérant que les paiements transfrontaliers constituent un domaine clé où les monnaies numériques peuvent apporter une valeur concrète, collaborer avec Stellar contribuera à faire progresser l’utilisation de cette technologie et offrira des avantages à tous les utilisateurs.

En outre, Stellar montre également un intérêt pour le stablecoin pour ses cas d’usage dans Payment Financing (PayFi), sa solution de financement permettant aux entreprises de débloquer des liquidités en tokenisant certains de leurs actifs comme garantie.

Avant un déploiement officiel sur un nouveau réseau, le PYUSD devra encore passer la barrière réglementaire du New York State Department of Financial Services (NYDFS), l’entité qui le régule.

À l’avenir, il s’agira de suivre dans quelle mesure ce partenariat permettra tant au PYUSD qu’à Stellar de se démarquer. En effet, le stablecoin semble avoir du mal à convaincre pour le moment, avec moins de 970 milliards de dollars de capitalisation, lui valant une 11e place au classement de sa catégorie d’actifs.

Du côté de Stellar, si le réseau bénéficiait d’une certaine popularité il y a plusieurs années, d’autres acteurs lui font aujourd’hui de l’ombre. Toutefois, un accent pourrait être mis sur la narrative des stablecoins puisque SG Forge y a déployé son EURCV en février dernier.

En attendant, le XLM s’échange au prix d’un peu moins de 0,26 dollar l’unité, en légère baisse de 0,8 % sur 24 heures. Avec un peu plus de 8 milliards de dollars de capitalisation, cela lui vaut une 16e place au classement des cryptomonnaies.

Source : Stellar

