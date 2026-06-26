Uniswap (UNI) en passe de concurrencer Pump.fun ?

Uniswap a déployé un nouvel outil permettant de lancer des ventes de tokens directement depuis son application web. Une fonctionnalité qui la rapproche de Pump.fun... Mais avec des mécanismes qui visent à lutter contre le sniping.

Uniswap propose un launcher de tokens

Uniswap a lancé ce protocole sur son application web. Il permet de lancer un token très facilement, sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. L'outil repose sur les Continuous Clearing Auctions (CCA), un mécanisme de découverte des prix entièrement on-chain développé par Uniswap.

Dans une CCA, les enchères s'accumulent sur plusieurs blocs, chaque bloc se réglant au même prix que celui qui le précède. Les participants définissent un budget total ainsi qu'un prix maximum par token : à mesure que les blocs se ferment, ceux dont l'offre est compétitive reçoivent leurs tokens, et l'ensemble des acheteurs paient le même prix de règlement final.

Ce fonctionnement étale l'enchère sur la durée plutôt que de la résoudre en un seul bloc. Cela permet de supprimer l'avantage de vitesse dont bénéficient habituellement les bots et les pratiques de "sniping" en fin d'enchère, un problème récurrent sur Pump.fun.

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Uniswap avait déjà détaillé ce mécanisme à l'occasion de la vente de tokens du Layer 2 Aztec, qui avait permis de lever 59 millions de dollars auprès de 17 000 participants dans 191 pays, avec un règlement à un prix 60 % supérieur au plancher fixé.

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Une interface simplifiée et un positionnement différent

La nouvelle interface guide les équipes en quatre étapes : renseignement des informations du token, configuration de l'enchère, personnalisation du pool de liquidité, puis lancement. Une fois l'enchère terminée, la liquidité est automatiquement dirigée vers un pool Uniswap, offrant aux projets à la fois une découverte de prix et une paire de trading immédiatement disponible. Un compte dédié, @UniswapAuctions, permet de suivre les enchères en cours et leurs résultats.

Si l'outil simplifie l'accès au lancement de tokens, à la manière de ce que propose Pump.fun pour les memecoins, son approche reste différente. Là où Pump.fun privilégie la rapidité et l'accès immédiat à la liquidité via des courbes de prix automatisées, Uniswap mise sur un mécanisme d'enchères distribué dans le temps, pensé pour limiter la spéculation à très court terme.

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Le mécanisme permet de favoriser une découverte de prix plus représentative de la demande réelle. Mais cela soulève une question : un launcher de tokens sans les promesses de pumps délirants aura-t-il le même succès que Pump.fun ?

Source : The Defiant

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