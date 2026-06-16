La crypto d'Uniswap (UNI) à 100 dollars d'ici 2030 ? La banque Standard Chartered fait réagir

Après avoir critiqué les cryptomonnaies pendant des années, les banques traditionnelles seraient-elles en train de prendre un virage crypto un peu trop rapide ? L’optimisme semble en tout cas de la partie, avec une prévision qui envisage un token UNI du DEX Uniswap à 100 dollars d’ici 2030, selon Standard Chartered. Sur quoi repose ce x37 annoncé ?

Un prix du token UNI multiplié par 37 d'ici 2030 ?

Prévoir le prix d'une cryptomonnaie d'une semaine à l'autre reste très compliqué, mais peut-être est-il plus simple de se projeter sur une période plus longue afin de remplacer une part importante de la volatilité ambiante avec des objectifs qui concernent un secteur d'activité précis ou le développement plus global de l'écosystème dans son ensemble.

Un exercice malgré tout assez aléatoire auquel vient toutefois de se prêter le responsable de recherche sur les crypto-actifs numériques de la banque anglaise Standard Chartered, Geoffrey Kendrick, dans le cadre d'une note publiée en début de semaine concernant le token natif de la plateforme décentralisée (DEX) Uniswap.

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Note publiée par Standard Chartered à propos du token UNI d'Uniswap

Et pour cause, la banque d'investissement vient d'intégrer la couverture de la crypto UNI à ses analyses de recherches financières, incluant une étude approfondie du projet, des risques et opportunités associés, mais également une estimation de la valeur future de ce token emblématique de la finance décentralisée (DeFi).

Un projet vis-à-vis duquel le spécialiste de la crypto pour Standard Chartered semble de toute évidence très optimiste, puisqu'il a fixé un objectif de prix à... 100 dollars d'ici la fin de cette décennie, soit une valeur multipliée par 37 au moment de la publication de cette analyse, alors que l'UNI pointait à 2,70 dollars.

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Une hausse associée à l'essor des actifs tokenisés on-chain

Selon les éléments avancés par Geoffrey Kendrick, la hausse annoncée de l'UNI reposerait essentiellement sur l'essor du marché de la tokenisation. En effet, il « estime que le montant des actifs tokenisés implantés dans la DeFi sera multiplié par 37 d’ici la fin 2030 ».

Dans ce contexte, la plateforme Uniswap devrait rapidement devenir un outil central utilisé par la finance traditionnelle afin de gérer les opérations de trading d'une part importante des 4 000 milliards de dollars d’actifs qui se retrouveront sur la blockchain d'ici quelques années, estimée à 30 % (contre 3,5 % actuellement).

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Atteindre les 100 dollars reste toutefois un objectif très ambitieux. En particulier si l'on considère que le cours du token UNI affiche une baisse abyssale supérieure à 90 % depuis son sommet historique de mai 2021 aux environs des 45 dollars. Un niveau qu'il n'a plus jamais ne serait-ce que frôlé depuis, alors qu'il peinait à dépasser les 18 dollars en octobre 2024, lorsque le Bitcoin a enregistré son dernier ATH à 124 000 dollars.

Malgré tout, le cours de l'UNI enregistre actuellement une hausse importante de 13,5 % sur les dernières 24 heures qui lui permet de se rapprocher du niveau des 3 dollars. Une belle performance qui le place en seconde position des hausses les plus importantes du top 100 crypto, juste derrière Stellar (XLM) et ses 14 %.

Le token UNI d'Uniswap affiche une hausse importante sur les dernières 24 heures

Cette hausse serait-elle une conséquence directe des déclarations de l'analyste de Standard Chartered ? Peut-être est-ce plus sûrement lié à la récente déclaration d'Uniswap qui annonçait en fin de semaine dernière l'intégration des actifs tokenisés tels que SpaceX, Apple, Tesla et NVIDIA à son application Web, son portefeuille et son API.

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Sources : Milk Road, Uniswap

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