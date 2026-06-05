Le nouveau service de Pump.fun est tout droit sorti d'un épisode de Black Mirror

Payer n’importe qui, pour faire n’importe quoi. Le nouveau service de Pump.fun suscite déjà la polémique… Et recrée au passage un épisode de Black Mirror.

Un nouveau service controversé chez Pump.fun

En 2025, un épisode de Black Mirror, la fiction dystopique de Netflix, dépeignait un monde où un homme payait les factures de santé de sa femme en se livrant à des actes dégradants pour une audience. Rémunération contre mises en scène sordides : c’était le futur envisagé par la série, futur bien sûr présenté comme non souhaitable.

Il aura fallu attendre un peu plus d’un an pour que ce scénario existe dans la vraie vie, et cela se passe sur la plateforme controversée Pump.fun. Pour rappel, le launcher de tokens permet à ses utilisateurs de promouvoir leurs cryptomonnaies, et il s’agit souvent d’une course à l’effet choc. Sur les streams, on a pu voir un homme s’immoler volontairement pour attirer l’attention sur son token, alors qu’un autre s’enfermait dans une cage pour chien, promettant de se livrer à des actions dégradantes si sa cryptomonnaie atteignait un certain seuil.

Cette semaine, Pump.fun est allée plus loin dans le sordide. La plateforme propose désormais son service « GO », où il est possible de payer « n’importe qui, pour faire n’importe quoi ». Dans la vidéo de présentation, on voit des personnes taguer une maison, sauter dans une fontaine ou encore se battre à coups de battes de baseball dans un ring. Plus inquiétant encore, on y voit des personnes payées pour coller des affiches de promotion d’un parti politique à grande échelle.

La vidéo, qui reprend à la fois les codes des chaînes de pranks et ceux de la série Squid Game, semble vouloir faire passer un message : tout est permis, à condition que vous soyez prêts à payer.

Déjà du contenu douteux en ligne

Le service et tout juste en ligne et il a déjà attiré du contenu douteux. Un homme promet de s’épiler le torse en direct, un autre veut raser ses sourcils, parmi une myriade de promotions de tokens. À ce stade, la récompense la plus élevée demande à une personne de sauter en parachute dans un stade de la Coupe du Monde de football, contre 45 700 dollars.

Habituée des polémiques, Pump.fun fait déjà face à un procès. Rassemblant de nombreux utilisateurs, l’action en justice accuse la plateforme d’avoir généré 722 millions de dollars de revenus en infligeant 5 milliards de dollars de perte aux investisseurs. Les équipes auraient bénéficié d’un accès prioritaire aux tokens, tout en affirmant que les lancements étaient équitables.

👉 Pour en savoir plus – Action collective contre Pump.fun et Solana Labs – Un marché des memecoins structurellement biaisé ?

Cette affaire pourrait représenter un litige majeur, mais elle n’a semble-t-il pas incité Pump.fun à la prudence. Le nouveau service GO, qui débute tout juste, pourrait faire les gros titres dans les semaines à venir.

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Source : Pump.fun via X

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