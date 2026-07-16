La République tchèque ordonne aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer Polymarket

Dans le sillage d'autres juridictions avant elle, la République tchèque a choisi de bloquer la plateforme de marchés prédictifs Polymarket. Comment va-t-elle s'y prendre ?

La République tchèque ferme ses portes à Polymarket

Depuis quelques années, les plateformes de marchés prédictifs, comme Polymarket, font débat parmi les régulateurs des différents pays du monde. Ainsi, nous avons pu constater des blocages de Polymarket dans diverses juridictions et, de son côté, la République tchèque s’ajoute à la liste de ces juridictions en demandant un blocage directement au niveau des fournisseurs Internet.

💡 Qu'est-ce qu'un marché de prédiction ?

En effet, la « Liste des jeux Internet non autorisés » du ministère des Finances a été mise à jour lundi avec l’ajout de 24 nouveaux noms, dont celui de Polymarket :

Présence de Polymarket sur la « Liste des jeux Internet non autorisés »

Lors d’un tel ajout sur cette liste, les fournisseurs d’accès à Internet disposent ensuite d’un délai de 15 jours pour effectuer leur blocage, comme le précise la loi locale sur les paris :

Les fournisseurs de connexion Internet sont tenus de se conformer à l'exigence énoncée à la section 1 ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication de la page web figurant sur la liste des jeux en ligne non autorisés.

Malgré les blocages dans différents pays, Polymarket reste généralement accessible via un VPN.

👉 Sur le même sujet — Pourquoi près de 1 900 traders portent-ils plainte contre Polymarket ?

Si Polymarket (tout comme son concurrent Kalshi) voit ses volumes s'envoler grâce à la Coupe du Monde de football, soulignons aussi que la plateforme fait actuellement face à quelques déboires juridiques, le dernier en date étant une plainte en recours collectif à cause d'une résolution litigieuse d'un pari sur la question d'une vente de bitcoins par Strategy.

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Source : Ministère des Finances de la République tchèque

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