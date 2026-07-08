Pourquoi près de 1 900 traders portent-ils plainte contre Polymarket ?

Après le scandale du mois dernier sur la vente de BTC par Strategy, 1 869 traders ont déposé un recours collectif contre la plateforme de marchés prédictifs Polymarket. Voyons cela plus en détail.

Polymarket fait face à un recours collectif

Le mois dernier, un marché prédictif relatif à la vente de bitcoins par Strategy a fait scandale sur Polymarket. Et pour cause, alors qu’il était question de savoir si l’entreprise vendrait des BTC avant le 31 mai et que le formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) attestait d’un « oui », le marché s’est résolu sur le « non », déclenchant l’ire des parieurs.

À l’époque, nous revenions sur le cas du dénommé William Wood, alias « willo2 », qui indiquait avoir été escroqué de 500 000 dollars. Lundi, l’intéressé a annoncé qu’un recours collectif avait donc été intenté par lui et 1 868 autres traders pour des dommages estimés à 6,5 millions de dollars.

En l’occurrence, la plainte est portée par le cabinet d’avocats Burwick Law, mettant en lumière la rupture de contrat qu’a représenté l’affaire du marché prédictif sur la vente de Strategy :

La plainte invoque notamment la rupture de contrat, le manquement à l'obligation implicite de bonne foi et de loyauté, l'enrichissement sans cause (à titre subsidiaire), les pratiques commerciales trompeuses et la publicité mensongère. Les demandeurs réclament des dommages-intérêts, la restitution (à titre subsidiaire), des dommages-intérêts légaux et des dommages-intérêts triplés le cas échéant, une injonction, les intérêts, les honoraires d'avocat et les frais de justice.

🔎 Tout savoir sur les marchés de prédiction

Depuis, il semble que l’employé responsable de la résolution dudit marché aurait été licencié. Il s’agirait d’un certain Bosaurum, qui aurait clarifié 75 % des marchés de Polymarket et dont les rôles sur le serveur Discord de la plateforme auraient été révoqués :

BREAKING: SUSPICION HAS RISEN THAT BOSAURUM HAS LEFT @Polymarket AFTER YEARS OF STAFFING. HE HAS CLARIFIED 75% OF THE MARKETS ON THE PLATFORM. HIS ROLES IN THE POLYMARKET DISCORD HAVE BEEN REMOVED. pic.twitter.com/d6Cxdn2Ikf — Jake "Epstein" Rosensteinberg (@JakeTheLarp) July 7, 2026

👉 Dans l'actualité également — Kraken ambitionne de devenir la première plateforme crypto avec une licence bancaire européenne

Selon les avocats de Burwick Law, nous serions là face à l’une des « premières poursuites judiciaires majeures axées sur la responsabilité des marchés de prédiction ».

Dernièrement, l’administration Trump semble mettre l’accent sur le développement des marchés prédictifs, tandis que sa famille semble une fois de plus être au cœur de conflits d’intérêts. Dans ce contexte, il sera intéressant de suivre la suite des évènements et les éventuelles déclarations de Polymarket sur cette affaire.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Source : Burwick Law

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.