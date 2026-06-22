Des influenceurs auraient falsifié leurs gains sur Polymarket

Le Wall Street Journal accuse la plateforme spécialisée dans les marchés de prédictions d’avoir payé des créateurs de contenu pour publier des vidéos mettant en scène de faux gains.

Polymarket accusé d’avoir orchestré une campagne de faux gains

Une enquête publiée par le Wall Street Journal met en cause Polymarket, leader des marchés prédictifs en cryptomonnaies. Selon le média américain, la plateforme aurait payé des créateurs de contenu pour publier des vidéos trompeuses dans lesquelles ils mettent en scène des paris et des gains qui n’ont jamais existé.

Le WSJ indique avoir analysé 1 100 vidéos liées à Polymarket et consulté les documents pédagogiques fournis par l’entreprise à ses créateurs. Une grande partie de ces contenus auraient été tournés sur des « copies quasi parfaites » du site officiel, affichant des positions et des gains entièrement fictifs.

Toujours selon l’enquête, ces vidéos étaient ensuite amplifiées par une « armée de comptes sur les réseaux sociaux » pilotée par un prestataire marketing engagé par la plateforme. Les créateurs auraient également reçu la consigne de ne pas mentionner qu’ils étaient rémunérés par Polymarket.

Ce n’est qu’une fois interpellés par les journalistes que plusieurs d’entre eux ont ajouté la mention « Polymarket partner » à leur biographie sur les réseaux sociaux.

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La réponse de Polymarket

Interrogée par le Wall Street Journal, Polymarket assure être « engagée à maintenir des marchés exacts, équitables et transparents ». La plateforme a annoncé le lancement d’un audit interne de ses contenus promotionnels, sans fournir davantage de précisions.

Depuis plusieurs semaines, Polymarket enchaîne les controverses. La plateforme a récemment été pointée du doigt pour des résolutions de marchés contestées, influencées par quelques baleines, ainsi que pour un exploit ayant fait s’envoler 600 000 dollars.

On rappellera que les marchés prédictifs comme Polymarket reposent sur des mécanismes proches du pari et exposent les utilisateurs à un risque réel de perte en capital. Les performances affichées sur les réseaux sociaux, qu'elles soient authentiques ou non, ne constituent jamais une garantie de gains futurs. Avant d'engager des fonds, il est recommandé de vérifier les informations présentées, de n'investir que des sommes que l'on peut se permettre de perdre et d'éviter de prendre des décisions sous l'effet du FOMO. En cas de difficulté à contrôler sa pratique du jeu ou du pari, des dispositifs d'aide spécialisés existent pour accompagner les personnes concernées.

Les marchés prédictifs enchainent les records. Le montant des paris ouverts était de 1,5 milliards de dollars sur la semaine du 8 juin 2026 et ce montant ne cesse d’augmenter.

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Sources : Wall Street Journal, TechCrunch

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