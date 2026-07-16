La crypto ONDO explose de 16 % sur les dernières heures - Que se passe-t-il ?

Au cours des dernières heures, la cryptomonnaie ONDO du projet de tokenisation Ondo Finance a enregistré une soudaine hausse de 16 %, inscrite à contre-courant de la tendance globalement neutre du marché. Quelle est la raison de cette envolée ?

Ondo Finance intègre le groupe de travail de la DTCC sur la tokenisation

Au cours des derniers mois, la tokenisation s'est imposée comme une fonctionnalité numérique majeure en capacité de révolutionner la finance traditionnelle. Une réalité récemment prise en compte par la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), afin de permettre aux titres américains tokenisés d'intégrer son infrastructure de marché, identifiée comme l'une des plus importantes aux États-Unis.

Une orientation confirmée en février dernier par la responsable de la stratégie de la DTCC pour tout ce qui concerne cette innovation, Nadine Chakar, lors de l'évènement Ondo Summit de New York au cours duquel elle annonçait sa volonté de « reconstruire l'infrastructure des marchés de capitaux américains sur de nouveaux rails ».

Une ambition qui vient apparemment de « prendre vie aujourd'hui » pour Ondo Finance, selon une récente publication de son compte officiel sur le réseau X.

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En effet, ce projet phare de la tokenisation vient d'annoncer son intégration officielle au sein du groupe de travail DTCC Industry Working Group, déjà composé d'acteurs emblématiques de Wall Street comme BlackRock, JPMorgan et Goldman Sachs, mais également du Nasdaq et du NYSE.

Nous sommes ravis d’annoncer qu’Ondo a lancé les premières représentations tokenisées d’actions fondées sur des droits tokenisés DTC portant sur des titres conservés auprès de la DTC et générés via le service de tokenisation de la DTCC. Ondo rejoint la plus importante initiative de tokenisation jamais lancée par la DTCC, aux côtés de BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs, du Nasdaq et du NYSE. Ondo Finance

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La cryptomonnaie ONDO s'envole de 16 % en quelques heures

Une annonce très importante pour Ondo Finance, qui permet à son CEO, Ian De Bode, de confirmer sa volonté de « jouer un rôle de premier plan dans l’intégration de ces actifs on-chain au bénéfice des investisseurs, à mesure que les marchés de titres tokenisés continuent d’évoluer ».

Il n'en fallait pas plus pour exciter les investisseurs en quête de rendements sur la cryptomonnaie ONDO, à l'origine d'une explosion de son cours de 16 % sur les dernières heures qui vient de permettre à son prix de revenir se positionner sur le niveau des 0,37 dollar.

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La cryptomonnaie ONDO explose à la hausse

Pas de quoi effacer néanmoins l'importante baisse enregistrée par le token ONDO depuis son dernier sommet historique de décembre 2024 au-delà des 2 dollars, avec un drawdown toujours supérieur à 80 % malgré la récente hausse enregistrée.

Difficile de parler d'un retour en tendance haussière pour le moment. Et il faudra de toute manière attendre au minimum un maintien sur le niveau actuel des 0,37 dollar en unité de temps daily pour espérer inscrire ce rebond sur la durée.

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Source : Ondo Finance

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