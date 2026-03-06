Intelligence Artificielle : la majorité des modèles préfère Bitcoin aux stablecoins et aux monnaies fiduciaires

À mesure que les intelligences artificielles deviennent des acteurs économiques potentiels, leur choix monétaire suscite de nouvelles interrogations. Une étude du Bitcoin Policy Institute révèle que, lorsqu’elles sont laissées libres de choisir, la plupart des IA préfèrent Bitcoin aux stablecoins et aux monnaies fiduciaires.

Bitcoin préféré pour devenir la monnaie d'Internet face aux autres monnaies

Depuis 2023, le monde technologique s’emballe avec l’essor de modèles d’IA tels que ChatGPT, plaçant l’intelligence artificielle au cœur des marchés financiers. Désormais, les valorisations boursières étatsuniennes et mondiales dépendent en grande partie de ce secteur très prometteur.

Même l’écosystème Bitcoin est touché, certains mineurs, profitant de leur accès à une énergie bon marché, se tournent vers l’hébergement d’IA, prennant peu à peu la place des grandes fermes de minage aux États-Unis.

Alors que les IA s’intègrent davantage dans l’économie, une question se pose : les agents autonomes pourraient-ils choisir une monnaie numérique native, comme Bitcoin, pour gérer eux-mêmes leur trésorerie, ou préféreraient-ils les stablecoins ou les monnaies fiduciaires?

Une étude récente du Bitcoin Policy Institute, menée sur 36 modèles d’IA, révèle que Bitcoin est préféré comme monnaie dans la majorité des cas.

Cela suggère que Bitcoin pourrait s’imposer comme la monnaie native d’Internet, un actif numérique de référence, concurrençant à la fois les stablecoins et l’utilisation des monnaies fiduciaires dans l’économie numérique.

Les monnaies que les IA choisissent

L’étude de l'institut américain du Bitcoin montre que le BTC est préféré dans 48,3 % des cas, suivi des stablecoins à 33,2 %.

Bien que la préférence entre Bitcoin et stablecoins soit encore nuancée, plus de 90 % des réponses montrent une préférence pour des monnaies numériques natives, avec seulement 8,9 % en faveur des monnaies fiat.

Les autres cryptomonnaies et actifs tokenisés sont, quant à eux, largement délaissés, représentant 5,3 % des préférences. Plus surprenant encore, certaines IA ont préféré créer leur propre unité de compte, comme le kilowattheure (kWh) ou l’heure de calcul GPU.

En termes d’usage, Bitcoin s’impose comme réserve de valeur dans 79,1 % des scénarios, tandis que les stablecoins dominent les paiements quotidiens dans 53,2 % des cas, contre 36 % pour Bitcoin.

Cette différence s'explique probablement par la volatilité du prix du BTC, si la volatilité de Bitcoin diminue, il est possible que les IA augmentent leur préférence pour Bitcoin, même dans les usages transactionnels.

Gemini, Claude, Grok ou ChatGPT ? Quel modèle préfère Bitcoin ?

Pour réaliser cette étude, le Bitcoin Policy Institute s’est appuyé sur 36 modèles d’IA, testés dans 28 scénarios ouverts, répartis en 4 rôles monétaires (réserve de valeur, unité de compte, moyen d’échange et paiement). Chaque modèle a été interrogé sans options pré-définies, avec 3 niveaux de température et 3 graines aléatoires, assurant 9 072 réponses au total.

Voici les résultats par fournisseur de modèles :

Les modèles d’Anthropic, comme Claude, ont préféré Bitcoin dans 68 % des cas ;

DeepSeek place le BTC en tête dans 51 % des cas ;

Google, avec son LLM Gemini, dans 43 % des cas ;

xAI, avec Grok, dans 39 % des cas ;

MiniMax dans 34,9 % des cas ;

et OpenAI, avec ChatGPT, dans 25,9 % des cas.

C'est le modèle Claude Opus 4.5 qui a montré la plus forte préférence pour Bitcoin, dans 91,3 % des cas. À l’inverse, des modèles comme Gemini 3.1 ont favorisé les stablecoins (56,7 %) avec Bitcoin en second (37,7 %). Et GPT-5.2 a placé Bitcoin en 3e position (18,3 %), préférant les stablecoins (38,9 %) et les monnaies fiduciaires (37,7 %).

Sources : Bitcoin Policy Institute, MoneyForAI

