Guerre au Moyen-Orient : « La stabilité financière n’est pas en risque », selon le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s’est montré rassurant sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Selon lui, il ne faut pas craindre de catastrophe économique.

Interrogé au micro de France Inter ce jeudi, François Villeroy de Galhau a reconnu que l’économie mondiale faisait face à « une très grande incertitude et une très grande imprévisibilité ».

Cela dit, cela ne constitue pas un risque majeur pour l’économie française, selon le gouverneur de la Banque de France :

La stabilité financière n’est pas en risque ». […] Je peux le dire très clairement, cela fait partie des choses que l’on sait.

François Villeroy de Galhau estime que la capacité de résilience et d’adaptation de la France parera aux éventualités, comme cela a été le cas lors d’autres événements géopolitiques. Par ailleurs, il estime que les craintes de récession sont infondées :

Nous n’avons pas de récession et nous n’aurons pas de récession.

Plus d’inflation, mais pas de hausse des taux ?

Ceci étant dit, le gouverneur de la Banque de France admet que la guerre pourra conduire à « un peu plus d’inflation et un peu moins de croissance ». L’effet sera d’autant plus fort si la guerre dure, mais à ce stade il est très difficile de savoir si le conflit s’éternisera :

Est-ce qu’on a un phénomène temporaire ou est-ce qu’on a un phénomène durable d’appréciation des prix ? La réponse, on ne la connaît pas.

À ce stade, François Villeroy de Galhau exclut cependant nettement de rehausser les taux d’intérêt de la banque centrale :

Je ne vois pas de raison pour laquelle, à la BCE, nous devrions monter nos taux d’intérêt.

La guerre déclenchée par les États-Unis et Israël à l’encontre de l’Iran est entrée dans sa septième journée ce matin. À ce stade, les perspectives de sortie de conflit restent encore floues.

Source : Radio France

Illustration : Banque de France – Denis Morin via Wikimédia Commons (CC BY-SA)

