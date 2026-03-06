Guerre au Moyen-Orient : « La stabilité financière n’est pas en risque », selon le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s’est montré rassurant sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Selon lui, il ne faut pas craindre de catastrophe économique.

le 6 mars 2026 à 7:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Guerre au Moyen-Orient : « La stabilité financière n’est pas en risque », selon le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France rassurant sur la guerre au Moyen-Orient

Interrogé au micro de France Inter ce jeudi, François Villeroy de Galhau a reconnu que l’économie mondiale faisait face à « une très grande incertitude et une très grande imprévisibilité ».

Cela dit, cela ne constitue pas un risque majeur pour l’économie française, selon le gouverneur de la Banque de France :

blockquote icon

La stabilité financière n’est pas en risque ». […] Je peux le dire très clairement, cela fait partie des choses que l’on sait.

💡 Retrouvez les meilleures plateformes pour acheter des cryptomonnaies

François Villeroy de Galhau estime que la capacité de résilience et d’adaptation de la France parera aux éventualités, comme cela a été le cas lors d’autres événements géopolitiques. Par ailleurs, il estime que les craintes de récession sont infondées :

blockquote icon

Nous n’avons pas de récession et nous n’aurons pas de récession.

Protégez vos cryptos avec un Ledger dès 49$ et gagnez 10$ en BTC
Publicité

Plus d’inflation, mais pas de hausse des taux ?

Ceci étant dit, le gouverneur de la Banque de France admet que la guerre pourra conduire à « un peu plus d’inflation et un peu moins de croissance ». L’effet sera d’autant plus fort si la guerre dure, mais à ce stade il est très difficile de savoir si le conflit s’éternisera :

blockquote icon

Est-ce qu’on a un phénomène temporaire ou est-ce qu’on a un phénomène durable d’appréciation des prix ? La réponse, on ne la connaît pas.

🌐 Dans l’actualité – Essence, gaz, colis… Les conséquences de la guerre en Iran pour le quotidien des Français

À ce stade, François Villeroy de Galhau exclut cependant nettement de rehausser les taux d’intérêt de la banque centrale :

blockquote icon

Je ne vois pas de raison pour laquelle, à la BCE, nous devrions monter nos taux d’intérêt.

La guerre déclenchée par les États-Unis et Israël à l’encontre de l’Iran est entrée dans sa septième journée ce matin. À ce stade, les perspectives de sortie de conflit restent encore floues.

Source : Radio France

Illustration : Banque de France – Denis Morin via Wikimédia Commons (CC BY-SA)

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3954 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur france

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Les mineurs de Bitcoin se préparent à vendre massivement leurs BTC - Pivot vers l'IA en cours ?

Les mineurs de Bitcoin se préparent à vendre massivement leurs BTC - Pivot vers l'IA en cours ?

 Solana : en une semaine, la blockchain décroche une banque, un visa et un record de RWA

Solana : en une semaine, la blockchain décroche une banque, un visa et un record de RWA

 Le bear market s'installe et tous ces projets cryptos ferment leurs portes

Le bear market s'installe et tous ces projets cryptos ferment leurs portes

 L'or et l'argent en baisse, le Bitcoin résiste mieux que les valeurs refuges traditionnelles

L'or et l'argent en baisse, le Bitcoin résiste mieux que les valeurs refuges traditionnelles