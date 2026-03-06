Guerre au Moyen-Orient : « La stabilité financière n’est pas en risque », selon le gouverneur de la Banque de France
Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s’est montré rassurant sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Selon lui, il ne faut pas craindre de catastrophe économique.
Le gouverneur de la Banque de France rassurant sur la guerre au Moyen-Orient
Interrogé au micro de France Inter ce jeudi, François Villeroy de Galhau a reconnu que l’économie mondiale faisait face à « une très grande incertitude et une très grande imprévisibilité ».
Cela dit, cela ne constitue pas un risque majeur pour l’économie française, selon le gouverneur de la Banque de France :
La stabilité financière n’est pas en risque ». […] Je peux le dire très clairement, cela fait partie des choses que l’on sait.
💡 Retrouvez les meilleures plateformes pour acheter des cryptomonnaies
François Villeroy de Galhau estime que la capacité de résilience et d’adaptation de la France parera aux éventualités, comme cela a été le cas lors d’autres événements géopolitiques. Par ailleurs, il estime que les craintes de récession sont infondées :
Protégez vos cryptos avec un Ledger dès 49$ et gagnez 10$ en BTC
Nous n’avons pas de récession et nous n’aurons pas de récession.
Plus d’inflation, mais pas de hausse des taux ?
Ceci étant dit, le gouverneur de la Banque de France admet que la guerre pourra conduire à « un peu plus d’inflation et un peu moins de croissance ». L’effet sera d’autant plus fort si la guerre dure, mais à ce stade il est très difficile de savoir si le conflit s’éternisera :
Est-ce qu’on a un phénomène temporaire ou est-ce qu’on a un phénomène durable d’appréciation des prix ? La réponse, on ne la connaît pas.
🌐 Dans l’actualité – Essence, gaz, colis… Les conséquences de la guerre en Iran pour le quotidien des Français
À ce stade, François Villeroy de Galhau exclut cependant nettement de rehausser les taux d’intérêt de la banque centrale :
Je ne vois pas de raison pour laquelle, à la BCE, nous devrions monter nos taux d’intérêt.
La guerre déclenchée par les États-Unis et Israël à l’encontre de l’Iran est entrée dans sa septième journée ce matin. À ce stade, les perspectives de sortie de conflit restent encore floues.
Source : Radio France
Illustration : Banque de France – Denis Morin via Wikimédia Commons (CC BY-SA)
La Newsletter crypto n°1 🍞
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.