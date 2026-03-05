Essence, gaz, colis... Les conséquences de la guerre en Iran pour le quotidien des Français

Le blocage du détroit d’Ormuz, dans un contexte de guerre au Moyen-Orient, aura des conséquences pour le quotidien des Français. Zoom sur ce qui pourrait changer, entre prix de l’énergie en hausse et retard des colis.

La guerre en Iran a des conséquences jusqu’en France

La guerre au Moyen-Orient est à son sixième jour. Alors que l’armée israélienne a lancé une vague d’attaque sur Téhéran, l’Iran affirme aujourd’hui avoir touché un pétrolier américain. Le détroit d’Ormuz, point névralgique de la guerre, serait toujours « sous le contrôle total » des Gardiens de la Révolution.

Alors que le monde craint un enlisement du conflit, les conséquences commencent à toucher le reste du monde. En raison de la place prépondérante du détroit d’Ormuz dans le transport de pétrole international, c’est 20 % de la production mondiale qui se trouve bloquée ou forcée de faire un détour. Et si la France dépend relativement peu du pétrole du Moyen-Orient, la crise a déjà fait monter le prix du baril de brut, avec des répercussions aux prix à la pompe.

Hier, le ministre de l’Économie Roland Lescure affirmait qu’il n’y avait « aucun risque de rupture d’approvisionnement », mais que des contrôles seraient quand même effectués afin que la hausse des prix reste raisonnable. En moyenne, le sans-plomb 95 est passé de 1,772 euro par litre dimanche dernier à 1,813 euro par litre ce mardi. Une hausse non négligeable, qui pourrait se poursuivre.

💡 A lire sur le même sujet – Ruée sur les pompes à essence – Comment les Français alimentent la hausse, alors qu’il n’y a pas de pénurie

Au total, les Français peuvent s’attendre à une augmentation totale de 10 euros par plein, selon Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting et Terra Nova, qui a été interrogé par nos confrères de France Info.

Obtenez 25 € en créant un compte sur Bitvavo* Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Énergies en hausse, colis fortement retardés ?

Autre domaine dépendant du détroit d’Ormuz : le gaz naturel liquéfié (GNL). Un cinquième de l’approvisionnement en GNL passe par ce pont névralgique, ce qui fait craindre une nouvelle envolée du prix du gaz. Les particuliers qui ont souscrit à un prix évolutif pourront donc voir une hausse des tarifs à court terme. Mais une réelle augmentation pourrait attendre l’hiver prochain, à l’heure où les chauffages tourneront à nouveau à plein régime.

Autre conséquence directe du blocage du détroit : les petits colis, en particulier ceux issus de grandes plateformes à bas coût comme Shein et Temu, pourraient être fortement retardés. Du côté d’Amazon, le délai de livraison a déjà augmenté d’une dizaine de jours chez certains vendeurs. La raison, c’est un détour des transporteurs, forcés de passer par le cap de Bonne-Espérance pour esquiver la guerre.

👉 Notre guide – Comment affronter un bear market ? Les bonnes pratiques à suivre

Les 54 kilomètres du détroit d’Ormuz concentrent donc à eux seuls une grande partie des tensions économiques ressenties à l’international. Alors que chaque jour du conflit fait naître des questions sur un retour éventuel à la normale, le monde patiente, sur le fil.

Source : Prix-carburants.gouv France Info

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.